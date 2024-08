Petje af voor de man die met tien lagen kleding aan in het vliegtuig wilde stappen

Vliegen is een nachtmerrie. Als je een vakantie boekt, moet je accepteren dat je misschien wel te maken krijgt met bijvoorbeeld een vreselijke WC-ramp, en ondanks de minutieuze voorbereiding word je hoe dan ook overvallen door het constante gevoel van stress, dat de hele reis aanhoudt. Maar van de vele horror-vliegervaringen die een passagier kan hebben, is er eentje die net zo frustrerend als gebruikelijk is: het gevaar dat je extra moet betalen omdat je bagage te zwaar is.

Met dit probleem werd Ryan Carney Williams, passagier van British Airways, vorige week woensdag ook geconfronteerd. Williams, die als designer ook wel bekend staat als Ryan Hawaii, kon de prijs voor extra bagage niet betalen en besloot dat probleem op een creatieve manier op te lossen. Volgens de Daily Mail trok de Brit tien shirts en acht broeken aan, om zo zijn bagage lichter te maken. Hij was van plan om op die manier het vliegtuig in te wandelen. Dat was helaas niet zo makkelijk, want hij kreeg geen instapkaart en bleef achter op het vliegveld Keflavik in IJsland.





https://twitter.com/RYAN_HAWAII/status/951088642881138688

https://twitter.com/RYAN_HAWAII/status/951088947777671168

Williams tweette over de hele situatie, en zei dat hij gearresteerd en bewerkt met pepperspray” werd nadat hij het vliegtuig in probeerde te komen met al die lagen kleding aan. Volgens de Iceland Monitor werd de beveiliging op het vliegveld ingezet omdat Williams de orde verstoorde.

https://twitter.com/RYAN_HAWAII/status/951175972241526786

De volgende dag boekte Williams een andere vlucht terug naar Londen via EasyJet, schrijft de Daily Mail. Deze keer kreeg hij wel een instapkaart en kwam hij ook langs de beveiliging, maar toen hij bij de gate aankwam vertelde een steward dat hij niet mocht instappen vanwege het incident van de dag ervoor. Williams antwoordde dat hij dan zonder geld op het vliegveld vast zou zitten, omdat zijn tassen al naar Londen z gevlogen.

And AGAIN! Refused from 2 flights in 2 days for no valid reason :) @easyJet @British_Airways thanks guys wonderful service pic.twitter.com/Ivoc0WZvXl — Ryan Hawaii (@RYAN_HAWAII) January 11, 2018

is het Williams uiteindelijk gelukt om in Londen te komen via een Noorse vliegtuigmaatschappij. Nadat hij zijn situatie op Twitter had uitgelegd aan vertegenwoordigers van British Airways en easyJet, kreeg hij in eerste instantie te horen dat de luchtvaartmaatschappijen hem geen geld terug konden geven, maar volgens de Daily Mail heeft hij uiteindelijk compensatie gekregen voor allebei de gemiste vluchten.

Op de vraag waarom Williams de eerste keer werd geweigerd, antwoordde een woordvoerder van British Airways aan de Telegraph: “Het besluit om hem het instappen te weigeren was absoluut niet gebaseerd op etniciteit. We tolereren dreigend en beledigend gedrag van geen enkele klant en zullen daar altijd gepaste maatregelen tegen nemen.”

Williams zegt dat hij niet de extra kosten wilde ontlopen, maar dat hij gewoon niet genoeg geld had om ervoor te betalen. In ieder geval blijkt dat al je kleren aantrekken voor een vlucht niet de beste manier is om die belachelijk hoge bagageprijzen te ontlopen — onthoud dat voor de volgende keer.