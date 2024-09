Pharrell en Flying Lotus bespreken de huidige staat en toekomst van hiphop

Het begeeft zich op een ongekend hoogtepunt, of het is hopeloze rommel – het antwoord op de vraag naar de huidige staat van hiphop is afhankelijk van wie je ernaar vraagt. Voor je eigen meningsvorming zou je onafgebroken naar fanatici op fora kunnen luisteren, maar het is ook belangrijk om makers binnen het genre naar de stand van zaken te vragen.

Pharrell en Flying Lotus deden exact dat samen met Scott Vener tijdens Pharrells Beats 1 radioshow OTHERtone. Beiden geven ze een evenwichtige kijk op het onderwerp: Pharrell heeft het over hoe muziek zich altijd zal blijven ontwikkelen en hoe mensen onvermijdelijk zullen denken dat de dingen erger worden terwijl ze eigenlijk alleen maar veranderen. Flylo is het daar mee eens, en zegt dat er “nu voor iedereen wel plek is in hiphop”, en dat je met verschillende skills en op verschillende niveau’s kans van slagen hebt binnen het genre.