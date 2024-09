Phife Dawg van A Tribe Called Quest is overleden op 45-jarige leeftijd

Malik Taylor, beter bekend als Phife Dawg en een van de oprichters van A Tribe Called Quest, is op 45-jarige leeftijd overleden.



Op het moment van schrijven is er nog geen officieel statement uitgekomen, maar verschillende bronnen melden het nieuws vandaag in de vroege ochtend. Producer Statik Selektah bevestigde het nieuws op Twitter:

Confirmed. rest in peace Phife. Man. I’m out. — Statik Selektah (@StatikSelekt) March 23, 2016

De doodsoorzaak is nog niet duidelijk, maar Taylor worstelde al een aantal jaren met zijn gezondheid. In 1990 werd hij gediagnosticeerd met diabetes type 1. In 2008 ontving de raplegende een donornier van zijn vrouw. Hij legde zijn strijd met de ziekte vast in de documentaire Beats, Rhymes, and Life uit 2012.



DJ Chuck Chillout kwam woensdagochtend vroeg als eerste met het nieuws op Twitter. Hij werd bijgestaan door Chuck D, Flying Lotus, El-P en vele anderen die een eerbetoon brachten aan de Five Foot Assassin op social media.

Videos by VICE

RIP to phife dog of tribe called quest pic.twitter.com/f4t5fvg4WD — DJ Chuck Chillout (@djchuckchillout) March 23, 2016

Phife-HipHop & Rap word Warrior, simple as that.Breathed it & lined rhyme into Sport.A true fire Social Narrator my bro #RIBeats ATCQforever — Chuck D (@MrChuckD) March 23, 2016

REST IN PEACE TO THE INCREDIBLE PHIFE DAWG — el-p (@therealelp) March 23, 2016



We wensen de nabestaanden veel sterkte. Lees hier een interview (in het Engels) dat Noisey had met Phife Dawg voor ATCQs 25-jarige jubileum.