Phil Anselmo zegt ‘sorry’ voor het brengen van de Hitlergroet

Enkele dagen geleden kwam er een video bovendrijven van Phil Anselmo op het Dimebash-festival. Anselmo – het meest bekend als zanger van Pantera – had net de klassieker Walk gespeeld, waarna hij het publiek trakteerde op een Hitlergroet en “white power” schreeuwde.



De actie bracht het internet volledig in rep en roer, en al snel volgden afkeurende reacties van onder meer Machine Heads Robb Flynn en Every Time I Die’s Keith Buckley. Niet lang daarna reageerde Anselmo zelf op de commotie, door zijn actie te verdedigen, en te beweren dat het aan de teveel geconsumeerde wijn lag. Dit weekend postte hij ook nog eens een video van anderhalve minuut waarin hij op het gebeuren terugkomt.

Hij richt zich rechtstreeks tot de kijker, geeft toe dat hij alle kritiek verdient die hij momenteel over zich heen krijgt, en dat hij zijn excuses wil aanbieden “aan iedereen die hij met het gebaar heeft beledigd.”

Toch is dit niet de eerste keer dat de zanger in opspraak komt door het uiten van zijn politieke voorkeur. Dit filmpje toont hoe hij in 1995 al een redelijk gekleurde speech geeft. Na zichzelf even in te dekken met het platgetreden cliché “ik ben geen racist, maar…”, steekt hij een zeven minuten lange tirade af over zwarte rappers. En al eerder wilde hij zijn publiek ervan overtuigen toch echt geen racist te zijn. Wat er afgelopen week is gebeurd, is dan eigenlijk ook niet meer dan een riedeltje dat opnieuw is afgespeeld. Het festival FortaRock in Nijmegen, waar Anselmo met zijn band Down in juni zou komen spelen, is in elk geval niet heel erg overtuigd van zijn excuses. Tegen AD.nl vertelt directeur Robert Korstanje: “We neigen er sterk naar om deze band te cancelen. Daarover zijn we op dit moment in gesprek. Als dit zijn ding gaat worden, dan willen wij daar niks mee te maken hebben.”

Bekijk de excuses hieronder: