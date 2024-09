In deze gifjes wordt fastfood op een gruwelijke manier vermoord

De slogan “vlees is moord” wordt in de nieuwe fotoserie Tragic Murder of a Hamburger op een komische manier in de praktijk gebracht. Het minimalistische fotografenduo Ilka & Franz, startte onlangs een samenwerking met de decorontwerper Adam Purnell en de voedselstylist Udo Reichelt-Schaurer om “een aantal typische fastfood-gerechten te vermoorden,” vertelt het duo aan The Creators Project.

In een serie van zowel stilstaande beelden als GIFs, toont Murder of a Hamburger hoe een paar van de meest populaire soorten fastfood gruwelijk aan hun einde komen. Zo wordt bijvoorbeeld een taco doormidden gezaagd, staat sushi op een lopende band die zich richting een verbrandingsoven beweegt en zien we een hotdog die door haaien wordt aangevallen.

“We vonden dit gewoon een leuk idee en begonnen beelden te maken die bij deze titel pasten,” zeggen Ilka en Franz. “Een van de eerste ideeën was om een hotdog in stukken te snijden met een zaag en er een gifje van te maken. Daarna is het concept dan echt tot ontwikkeling gekomen.”

“We wilden dat elke moordscène heel erg duister was. Om deze reden kozen we voor een schietincident in een steegje, een crematie, een verdrinking, een auto-ongeluk en een taco die in twee wordt gezaagd,” voegt het duo toe. “We wilden spelen met de gedachte dat de slachtoffers van de moorden eigenlijk mensen zijn, maar dan in de vorm van voedsel. De kijker ziet een heel licht, pastelkleurige en onschuldig uitziende afbeelding, maar zodra ze door hebben wat er gebeurt, wordt het helemaal anders.” Het heeft iets komisch, een lugubere moordscène met een hamburger in de hoofdrol.

We kunnen ons ook afvragen of het lot van de fastfood-gerechten in deze afbeeldingen niet terecht is. Uiteindelijk zijn ze namelijk zelf vaak het product van wreedheden binnen de voedselindustrie. De fotoserie kan worden gezien als een vorm van satire die verwijst naar de indirecte “moorden” die verschillende fastfoodketens plegen om hun klanten te geven wat ze willen.

Om meer van het werk van Ilka & Franz te zien, kun je terecht op hun website.