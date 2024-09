In Atlanta bellen Gucci Mane, Migos en Young Thug maar één man voor hun portretten

Atlanta is aan. De stad heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een van de belangrijkste steden in de muziekwereld, en Cam Kirk heeft steevast die ontwikkeling vastgelegd. Onder de artiesten die hij heeft gefotografeerd vallen grote namen als Future, Gucci Mane en Young Thug. Hij werkte voor bekende bladen als XXL en The Fader en was onderdeel van het team dat Noisey heeft geholpen met het produceren van de serie Atlanta. Daarnaast heeft hij zelf meerdere tentoonstellingen gehouden in de stad en kwam er ook nog een boek uit met het werk van de fotograaf. Noisey keert terug naar Atlanta met VICELAND, waar Zach Goldbaum aanschuift bij Cam Kirk. Ze bespreken de enorme groei van Atlanta in de afgelopen jaren.