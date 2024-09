Foto’s van Syrische christenen in de stad Kamishli

Kamishli is een stad in het noordoosten van Syrië die, zoals een groot deel van het land, geteisterd wordt door de burgeroorlog. In december vielen er meer dan tien doden bij een terroristische aanslag van IS op de christelijke buurt van de stad. Als reactie hierop versterkte de Sootoro-militie, een groep die geaffilieerd is met het regime van Assad, hun aanwezigheid in het district, en werden er wegversperringen opgezet om de christelijke gemeenschap te beschermen. Maar Koerdische troepen vinden dat zij de baas zijn in de buurt, en vorige maand braken er sektarische gevechten uit, waarbij drie Koerden en een christen stierven.

Kamishli, ooit een van de laatste steden in Syrië waar het normale leven nog enigszins doorging, is nu een plek waar de angst regeert. Fotograaf Sebastian Backhaus bezocht de christelijke buurt van Kamishli. Dit is wat hij zag.

Alle foto’s door fotojournalist Sebastian Backhaus.

Een Sootorostrijder vertrekt van huis. Links is de kamer van zijn zoontje.

Sootorostrijders patrouilleren in de christelijke buurt van Kamishli.

Een winkelruit die beschadigd raakte tijdens een schietpartij tussen de Sootoro-militie en Koerdische troepen.

Een Sootoro-strijder.

Een bakkerij in Kamishli.

Sootorostrijders op patrouille.

Nog een lid van de Sootoro-militie.

Een checkpoint van de Sootoro-militie.

Sootorostrijders op patrouille.

Christenen bidden in de Mariam Al Adra-kerk.

De priester van de kerk.

Nog meer kerkgangers.

Ninoua, 27 jaar, is de vrouw van een Sootorostrijder. Ze zegt dat ze geen kinderen meer wil krijgen zolang ze nog in Kamishli woont. Haar ouders en broer zijn gevlucht naar Duitsland. Ze hebben geprobeerd haar ook naar Europa te krijgen, maar hebben niet genoeg geld.