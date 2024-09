Het verwarrende Amerika van fotograaf Peter van Agtmael

Deze serie verscheen eerder in de Amerikaanse editie van ons magazine.



Ik begon aan het boek Buzzing at the Sill (dat deze maand is uitgekomen) in 2009, toen ik als oorlogsfotograaf werkte in Irak en Afghanistan. Ik zat jarenlang embedded bij het Amerikaanse leger om het conflict in de regio vast te leggen, en toen ik terugkwam in de Verenigde Staten zat ik vol lastige vragen over mijn land, en de manier waarop wij tegen de rest van de wereld aan kijken. Waar komt het idee van Amerikaans exceptionalisme vandaan? Waarom denken wij dat we anders zijn dan alle andere landen ter wereld? En welke visuele sporen heeft dit narratief nagelaten?

Mijn vorige boek Disco Night Sept 11 keek naar de VS in oorlogstijd, na de aanslagen van 11 september. In zekere zin is dit project een voortzetting van mijn eerdere werk, maar het is ook persoonlijker. In mijn nieuwe boek zitten ook foto’s van mijn familie en vrienden, en portretten van Lyniece Nelson, de moeder van een jonge transvrouw die op brute wijze werd vermoord. Er zitten foto’s in van toeristische attracties, prachtige landschappen, en melancholische figuren. Maar toch geloof ik dat er een rode draad is die deze diverse beelden verbindt, een thematische overlap.

Ik ben nog lang niet klaar. Ik zit alweer diep in nog een boek over Amerika, dat zich richt op terrorisme, nationalisme en de collateral damage van deze schijnbaar eindeloze oorlogen. Ik ben al tien jaar bezig, maar het voelt nog steeds alsof ik net ben begonnen.

– Peter van Agtmael