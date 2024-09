We hebben uren door een onbeveiligd Russisch fotoarchief geploegd

Vraag me niet hoe, maar afgelopen maand dwaalde ik via een donkere krocht van het internet af naar een onbeveiligd Russisch fotoarchief van de regio Karelia. Het archief is gelabeld als “public”, dus iedereen kan er in rondneuzen en het beeldmateriaal om wat voor reden dan ook hergebruiken.



Het duurde anderhalve maand voordat ik de hele catalogus had doorgespit. Als een neuroot bleef ik verder klikken door de map met duizenden pdf’s van schoolprojecten, illegale versies van Photoshop en uren aan Russische gedownloade soaps.

Ik stuitte ook op een heleboel foto’s – variërend van familiekiekjes tot foto’s van vrouwen die vreemde dingen doen in regentonnen. Het inzicht in levens van mensen die totaal niet van mijn bestaan afweten compenseert volledig voor alle weggegooide uren achter mijn laptop.



Videos by VICE

Meer op Zachary’s website.