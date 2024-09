Achter de schermen bij de porno-Oscars

Ik ging voor het eerst naar de zogenaamde “Oscars of Porn” in Las Vegas in 2008, toen een paar vrienden van mij genomineerd waren voor de AVN Awards. Ze speelden in een pornoparodie op de Exorcist –The XXXorcist – en ik besloot mee te gaan naar de awardshow om ze aan te moedigen. Een jaar later raakte ik mijn laatste serieuze baan kwijt, en besloot ik om nog maar een keer te gaan – maar dit keer als fotograaf in plaats van fan. Vanaf dat moment was het fotograferen van de porno-Oscars vaste prik voor me.

De AVN Awards zijn meer dan alleen een awardshow. Het is vier dagen aan pure waanzin, inclusief de Adult Entertainment Expo, de awarduitreiking en meer feesten dan je je kan voorstellen, met non-stop gekkigheid in de kamers, casino’s en bars van het Hard Rock Hotel.

Stop de gehele porno-industrie in één hotel, giet er wat drank en cocaïne overheen, smijt er wat Vegas-geld tegenaan, en het resultaat is precies wat je zou verwachten. Bekijk hieronder een paar foto’s van de vierdaagse orgie.

Tot volgend jaar!

Alle foto's door Nate "Igor" Smith.