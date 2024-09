Een dagje bij de Vrijmetselarij in Liberia

Weinig mensen zullen zin hebben om tijdens hun kerstvakantie met hun schoonouders mee te gaan naar een lokale vrijmetselaarstempel. Fotograaf Conor Beary wel. Hij bezocht afgelopen kerst de ouders van z’n vriendin, die in Liberia wonen, en maakte op verschillende pekken in het land foto’s. Ook kwam hij vrij toevallig op een ceremonie van de lokale Vrijmetselarij terecht.

“Ik was op een avond bij een zwembadfeestje,” zegt hij, “en toen werd ik door een vriend van de familie uitgenodigd voor de ceremonie, die de dag erna zou plaatsvinden. Hij noemde een tijd en plek, en daar ben ik toen rond een uur of acht ’s ochtends heen gegaan, zonder dat ik enig idee had van wat ik kon verwachten. De enige vrijmetselaars die ik hiervoor had gezien, kwamen uit een aflevering van The Simpsons.”

Terwijl Conor onder de verstikkende zon probeerde bij te komen van zijn kater van het zwembadfeest, keken de mensen op straat hun ogen uit naar de langs lopende vrijmetselaars. Over het algemeen hadden de vrijmetselaren geen problemen met de onverwachtse aanwezigheid van een witte man met een camera.

“Ik sprak de hele dag verschillende mensen, en over de meeste vrijmetselaars had ik gemengde gevoelens. Normaal gesproken krijgt deze groep weinig aandacht van buitenaf, dus ik denk dat sommigen uit instinct achterdochtig waren… of ze waren gewoon te druk bezig. Toch was de meerderheid heel vriendelijk en gastvrij. Ik werd zelfs door sommigen uitgenodigd om lid te worden van de vrijmetselarij.”

Conor denkt er nog even over na. In de tussentijd kun je hieronder de foto’s van zijn trip zien.