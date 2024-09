Hemel op aarde: een dag met de Californische wietnonnen

De Zusters van de Vallei zijn geen doorsnee nonnen. Ten eerste zijn ze non-confessioneel. Ze dragen habijten en belijden spiritualiteit, maar ze zijn niet verbonden aan een kerk in de buurt van hun thuis, in de Californische plaats Merced. In plaats daarvan behoren ze toe aan een gespecialiseerde en vrome orde – eentje die gelooft in de heilzame kracht van wiet.

De zusters – Die enige bekendheid hebben vanwege hun zelfgemaakte zalfjes, tincturen en olieën die zijn gemaakt van cannabidiol, het niet-psychoactieve bestanddeel van cannabis – hebben een luide stem in de strijd om wiet te normaliseren. Maar het is een moeizaam gevecht: begin dit jaar werd lokale wetgeving van kracht waardoor hun plantage illegaal is geworden; en in maart werden ze van Etsy gegooid, waar ze hun producten verkochten. Daardoor lag de handel een tijdje stil.

Niet dat die tegenslagen de zusters tegenhouden. Deze week waren ze op de nationale conventie van de Democratische partij, om daar hun steun uit te spreken voor de legalisatie van marihuana. Ondertussen is de teelt van marihuana voor medisch gebruik in Merced tegenwoordig toegestaan, waarmee een eerste stap is gezet naar het openen van uitgiftepunten voor wiet in de stad.

Fotograaf Soraya Matos bracht onlangs een dag met de zusters door in hun huis aan de rand van Merced. Haar foto’s een inzicht in een orde waarin standvastigheid heilig is, en wiet een religie.

Bekijk meer van Soraya Matos’ werk op haar website.