Foto’s van een denkbeeldige roadtrip door Amerika

Ergens in de afgelopen decennia verschoof fotografie van een manier om de realiteit vast te leggen naar een kracht die de realiteit vormt. In plaats van dat we gewoon onze levens leiden en af en toe de Kodakmomenten vastleggen zoals ze gebeuren, zetten we die momenten nu in scène. Ik weet niet of dit per se iets slechts is — misschien is het gewoon de logische volgende stap in de wereld die Susan Sontag beschreef in 1977, waarin fotografie “ontegenzeggelijk bewijst dat de reis gemaakt is, dat het programma is afgerond , dat er plezier is gemaakt.” Maar we gaan niet langer gewoon naar een plek en fotograferen daar wat er gebeurt. Wat er gebeurt is grotendeels een gevolg van wat we fotograferen. We zijn nu meer dan ooit de auteurs van onze eigen levens.

Dat is wat ik dacht toen ik besloot om een roadtrip door de Verenigde Staten te maken zonder ook maar een stap buiten de deur te zetten. #InstaRoadTrip2016 is een reis van twee weken van New York naar Californië —een klassieke Amerikaanse reis vol jeugdige zelfontdekking en -ontplooiing —die zich volledig afspeelt op Instagram. Ik heb mijn route uitgestippeld en heb alles wat dit land te bieden heeft verkend met behulp van foto’s die gegeotagd zijn op de plekken die ik wil bezoeken. Ik ben nu al een paar dagen onderweg, en hoop ergens halverwege februari de kust te bereiken.

Waarom ik dit doe? Omdat het verwarrend is. Ik bedoel niet dat ik per se iets wil maken dat, zoals veel kunst, expres ingewikkeld en moeilijk te begrijpen is. Ik ben geïnteresseerd in de desoriëntatie, de manier waarop een beeld maken en delen kan voelen als een vorm van fictie, en fictie als een feit. Ik wil kijken naar de manier waarop verhalen vertellen ons motiveert, en hoe de grens tussen verhaal en realiteit langzaam vervaagt.

Mijn moeder denkt dat ik op dit moment door het midden van Amerika rijd. Of ze heeft de bijschriften niet goed gelezen, of ze heeft ze wel gelezen maar denkt om de een of andere reden nog steeds dat ik een “echte” roadtrip aan het maken ben. Het punt is dat ze in de war is. Het punt is dat ze mijn verhaal volgt, maar nog steeds niet zeker weet waar haar zoon is, wat hij aan het doen is, of hoe het met hem gaat.

