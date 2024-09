Foto’s van verslagen gezichten bij Clintons verkiezingsevenement

Alle foto’s door Jason Bergman

Terwijl de verkiezingsnacht op z’n einde liep en het steeds duidelijker werd dat alle peilingen het mis hadden, en de wereld alvast begon te wennen aan de woorden “president Donald Trump”, was niemand meer geschokt dan de mensen in het Javits Center in New York.

Zij waren daar samengekomen voor wat Clintons overwinningsfeestje had moeten zijn — een symbolische doorbraak van een glazen plafond in de Amerikaanse politiek. In plaats daarvan gingen er allerlei andere dingen kapot: de geloofwaardigheid van opiniepeilers, toekomstdromen, de overbelaste servers waar de immigratiewebsite van Canada op draait.

Er zal veel geschreven worden over deze verkiezingen de komende dagen — een van de schokkendste uitslagen in de moderne politieke geschiedenis. Maar op dit moment heerst in New York en op veel andere plekken vooral het gevoel van verwarring en verslagenheid dat fotograaf Jason Bergman vastlegde toen een kroningsfeestje veranderde in iets dat meer leek op een wake.

