De uitzichtloze armoede van een Mexicaanse sloppenwijk

Donald Trump is pas ruim een week president van de Verenigde Staten, maar de toekomst ziet er nu al weinig rooskleurig uit voor de mensen die ten zuiden van de Amerikaanse grens wonen. Zijn dreigementen om een aantal handelsverdragen op te schorten en importbelastingen in te voeren zouden volgens experts een regelrechte ramp zijn voor de Mexicaanse economie.

In El Tapatio, een sloppenwijk aan de rand van Guadalajara (de op één na grootste stad in Mexico) gaan economische onzekerheid en drugshandel hand in hand. José Marquez is negentien jaar oud en groeide op in de buurt. Hij woont in een klein betonnen huisje met zijn moeder, zijn vrouw en hun twee kinderen. Naast hem woont zijn vriend en zakenpartner Martin.

Banen zijn schaars in El Tapatio, en omdat hij niet kan lezen en schrijven zijn de opties van Marquez beperkt. Hij reist bijna elke dag naar de nabijgelegen voorstad Zapopan om op een kruispunt auto’s te wassen voor kleingeld, en verkoopt samen met Martin wiet en meth om zijn kinderen te kunnen voeden.

Martin, 23 jaar, bedekt zijn gezicht omdat hij bang is dat ik bij de politie hoor.



Marquez, 19 jaar, haalt een voetbal tevoorschijn om mee te spelen terwijl ze op een dinsdagmiddag wachten op klanten.

Janet, de vrouw van Marquez, is bang dat als er nog meer banen verdwijnen uit Mexico, haar kinderen nog meer risico lopen om in de drugshandel te belanden, en lid te worden van een kartel.

“Het lijkt alsof Amerika een economische oorlog tegen ons voert. Er zijn nu al zo weinig banen, en als er daarvan nog meer verdwijnen, zullen nog meer mensen in de drugshandel belanden, omdat dat kansen biedt,” zei ze.

Janet lachte toen ik haar vroeg wat ze ervan vond dat Amerika een muur langs de grens met Mexico wil bouwen. “Ik weet niet waarom ze Mexicanen buiten willen houden terwijl wij naar hun land gaan om te werken en diensten te leveren,” zei ze. “Wij hebben zo weinig beperkingen om Amerikanen uit ons land te houden dat het voelt alsof er met twee maten wordt gemeten.”

Jésus laat een tatoeage zien van het Mexicaanse wapenschild

Trump zette op woensdag de eerste stap om een van zijn belangrijkste campagnebeloftes na te komen door een presidentieel decreet te tekenen dat opdracht geeft om te beginnen met de bouw van de muur tussen de VS en Mexico.

Ondertussen speelden Martin en José een potje voetbal met wat buurtkinderen, naast een muur waar “Trump loves Peña” op stond – een referentie naar de vermeende liefdesrelatie tussen de nieuwe Amerikaanse president en de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto.

Toen ik hem vroeg naar zijn mening over Trump, schudde Marquez zijn hoofd. Ondanks de taalbarrière lukte het hem toch om te communiceren wat hij van de nieuwe Amerikaanse president vindt: “Een gestoorde idioot.”

