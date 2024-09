Foto’s van demonstraties in de 21e eeuw

Peter Voelker heeft de afgelopen twee jaar demonstraties gefotografeerd. Hij stond middenin de protesten tegen politiegeweld in New York, reisde langs de fel bekritiseerde Keystone-oliepijplijn die dwars door de VS loopt, en zag van dichtbij hoe demonstraties van de Black Lives Matter-beweging uit elkaar werden geslagen.



“Ik voel de noodzaak om mijn aandacht te richten op maatschappelijke rechtvaardigheid, in een tijd waarin maatschappelijke veranderingen sterk worden beïnvloed door het politieke klimaat,” zegt hij. “Ik zie mijn werk als een onderdeel van de strijd voor verandering – ik ga naar demonstraties uit zowel professionele als persoonlijke overwegingen. Ik wil bewustzijn creëren en discussies aanwakkeren. Ik geloof ook dat je om iets bij te dragen, zelf de straat op moet gaan en moet doen wat je kunt om bij te dragen aan je zaak.”