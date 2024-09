De rare snuiters van Los Angeles

Larchmont Village, Los Angeles, CA 2014

Voor iemand als ik, die graag de straat op gaat om de meest markante figuren vast te leggen, is Los Angeles een paradijs. Ondanks z’n grootstedelijke imago is LA eigenlijk gewoon een verzameling van samengesmolten buitenwijken. The Grove, Larchmont Village, Santa Monica, Hollywood Boulevard, Beverly Hills, the Valley. Elke buurt heeft z’n eigen karakter en personages, en ik ben er dol op. Geen andere stad weet me elke dag weer zo te verbazen als deze. LA is de natte droom van elke straatfotograaf.

Hollywood Boulevard, Los Angeles, 2014

The Grove, Los Angeles, 2014

Venice Beach, 2014

Seal Beach, 2014

West Hollywood, Los Angeles, 2014

Hollywood Boulevard, Los Angeles, 2014

Venice Beach, Los Angeles, 2014

Larchmont Village, Los Angeles, 2014

Santa Monica, 2014

Larchmont Village, Los Angeles, 2014

The Grove, Los Angeles, 2014

Larchmont Village, Los Angeles, 2014

The Grove, Los Angeles, 2014

Hollywood Boulevard, Los Angeles, 2014

The Valley, 2014

The Angeles National Forest, 2014

Hollywood, Los Angeles, 2014

The Grove, Los Angeles, 2014

Santa Monica, 2014

Santa Monica, 2014

Venice Beach, 2014

Santa Monica, 2014

Hollywood, Los Angeles, 2014

Larchmont Village, Los Angeles, 2014

Larchmont Village, Los Angeles, 2014

Santa Monica, 2014

Larchmont Village, Los Angeles, 2014

The Valley, 2014

Seal Beach, 2014