Foto’s van Georgische families die in een verlaten Sovjet-ziekenhuis wonen

Een man kijkt uit het raam van de vijfde verdieping van een verlaten Sovjet-hospitaal dat nu onderdak biedt aan meer dan vierhonderd mensen, waaronder tachtig kinderen

Vijfentwintig jaar na de val van de Sovjet-Unie moeten veel Georgiërs nog steeds wennen aan het leven in de nieuwe economie. Aan de rand van de hoofdstad Tbilisi dient een verlaten militair ziekenhuis uit de Sovjettijd als onderdak voor zo’n 150 gezinnen die geen werk en betaalbare woningen kunnen vinden. Vluchtelingen van de Abchaziëoorlog in de vroege jaren negentig hebben het zeven verdiepingen hoge complex de afgelopen twintig jaar als onderkomen gebruikt. De lokale overheid besteedt weinig aandacht aan het gebouw; en als ze dat wel doen is het om de elektriciteit en water af te sluiten, die de bewoners illegaal aftappen met een netwerk van kabels en pijpen.

Fotograaf Jacob Borden legde de levens van de bewoners van het verlaten ziekenhuis vast.

Ia Ochianri is vaak alleen thuis met haar twee kinderen terwijl haar man zoekt naar werk in het naburige Rusland.

Nikoloz Beriashuli, 2 jaar oud, slaapt in de betonnen ruimte die hij deelt met zijn moeder, vader en zus.

Maia Daiquiri, 45 jaar, maakt een lege kamer schoon voor haarzelf en haar kinderen. Ze woont al in het gebouw sinds de oorlog met Abchazië in 1992 – 1993.

Veel bewoners voelen zich in de steek gelaten door de nieuwe markteconomie. Vooral de oudere bewoners praten vol nostalgie over het zorgstelsel in de Sovjettijd.

“We wonen hier niet, we overleven alleen,” zei bewoonster Lela Qachibai.

De overheidsuitkeringen, die tussen de 45 en 60 Lari per maand bedragen, zijn ontoereikend om zowel huur als voedsel te betalen.