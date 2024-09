Foto’s van de drugsepidemie die Gaza van binnenuit sloopt

Alle foto’s door Antonio Faccilongo

In een recente aflevering van Black Market: Dispatches verkenden we het ondergrondse tunnelnetwerk dat de Gazastrook verbindt met Israël en Egypte, waardoor soldaten en goederen stiekem het Palestijnse territorium binnen kunnen komen. Maar de tunnels worden ook gebruikt om drugs in te voeren, waaronder Tramadol – een synthetisch opiaat dat de afgelopen jaren veel ellende aanricht in de door oorlog verscheurde staat.

Na het conflict in de Gazastrook in 2008, dat in de Arabische wereld ook wel het Bloedbad van Gaza wordt genoemd, merkte een onderzoek van de Verenigde Naties onder inwoners van Gaza een toename in riskant gedrag op, waaronder ook een significante toename in drugsgebruik. Daarbij ging het vooral om het gebruik van Tramadol, een pijnstiller die lijkt op codeïne of morfine. Voor het conflict gebruikte naar schatting dertig procent van de mannen tussen de veertien en dertig al de pijnstiller, en vertoonden naar schatting 15 duizend Palestijnen tekenen van verslaving.

In de afgelopen paar jaar hebben de troepen van de Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi geprobeerd om de tunnels van Rafah te sluiten, maar dat heeft alleen maar de prijs van Tramadol omhoog gedreven. “Zelfs de hoge prijs houdt honderdduizenden inwoners van Gaza niet tegen om Tramadol te gebruiken,” zei een lokale apotheker in augustus tegenAl-Monitor. “Het feit is dat Tramadol nog steeds verkrijgbaar is in Gaza. Het is vrijelijk beschikbaar voor iedereen die erom vraagt.”

Hoewel een speciale Palestijnse taskforce de afgelopen jaren miljoenen pillen in beslag heeft genomen, lijkt het drugsmisbruik in de staat niet af te nemen. Volgens Al-Monitor zijn er zelfs geruchten dat scheikundestudenten aan de Islamitische Universiteit neppillen Tramadol produceren en distribueren, die voor een lagere prijs worden verkocht.

Fotograaf Antonio Faccilongo bezocht Gaza in de zomer van 2015 om de consequenties van oorlog te fotograferen, maar begon zich al snel te richten op de isolatie en armoede die ervoor zorgt dat veel bewoners op zoek zijn naar een uitweg en uitlaatklep. Bekijk de foto’s die hij maakte tijdens zijn verblijf in Gaza hieronder.

Een gebombardeerd gebouw in de wijk Shejaiya

Een man rijdt op zijn paard over het strand in Gaza

Twee kinderen spelen op de ruïnes van Shejaiya in Gaza

Bouwvakkers bidden op de puinhopen

Een Tramadolverkoper tijdens een transactie op straat

Rami Gardenia (23) verloor zijn been bij een aanval door een drone. Tramadol wordt in ernstige gevallen gebruikt als pijnstiller

Een Israëlische bom wordt nu gebruikt als vaas

Een jongen zit in de woonkamer van zijn gebombardeerde huis in Shejaiya

Rami Gardenia

Een Palestijnse man die gewond raakte bij een drone-aanval

De finale van de Palestijnse voetbalcompetitie. Tramadol wordt voornamelijk thuis gebruikt, waar niemand het ziet. Er zijn twee uitzonderingen: op bruiloften en bij voetbalwedstrijden

Echte en nagemaakte Tramadol

Een agent van de Palestijnse anti-drugsbrigade laat pillen zien die kort geleden in beslag zijn genomen

Een groep vissers rust uit na het werk. Drugsdealers vermommen zich vaak als vissers als ze hun drugs op zee kopen

De training van een politiehond. Musah (op de foto) was de enige hond van de anti-drugsbrigade. De andere honden kwamen om tijdens de oorlog in de zomer van 2014

Bewakers bij de ingang van het stadion waar de finale van de voetbalcompetitie wordt gespeeld

Het lichaam van een man die overleed aan een hartaanval, die in verband wordt gebracht met Tramadolgebruik

Mohammed woont in een vluchtelingenkamp in de buurt van Khan Younis, een plek die vaak gebombardeerd wordt

Een drugsdeal op zee. De meeste drugs komen Palestina binnen over zee, of via de geheime tunnels die Palestina met Egypte en Israël verbinden

Een vissersboot. Dealers vermommen zich vaak als vissers als ze op zee Tramadol kopen

Murad woont in zijn stukgeschoten huis in Shejaiya.

“J” is een drugsdealer. Hij verdient tot 2600 euro per maand. Daarmee onderhoudt hij zijn 18 familieleden. De werkloosheid in Palestina is hoog, waardoor veel mensen hun toevlucht zoeken tot illegale activiteiten als drugshandel