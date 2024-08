Foto’s van plussizedanseressen die carnaval in Brazilië weer inclusief maken

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Brazilië

Op een stoep in São Paulo stapt een passista – een danseres van het carnaval in Brazilië – uit haar slippers om vervolgens een paar gouden hakken aan te doen. Het is een bewolkte zondag en het zal waarschijnlijk gaan regenen, maar de 37-jarige Carina Vidal blijft glimlachen, zelfs nadat ze zich realiseert dat ze haar telefoon is vergeten op het toilet van de bar waar ze van outfit is gewisseld. Het is de laatste repetitiedag voor Vidal en de andere leden van Acadêmicos do Tucuruvi, een sambaschool. De leden van de Plusamba-afdeling, een groep van plussizedansers, hopen dit jaar een sprankelend debuut te maken op de carnavalsparade.



Aldria Adiolá, de 33-jarige coördinator van Plusamba, wilde vrouwen bij elkaar brengen die er anders uitzien dan de danseressen die de Brazilianen gewend zijn om te zien tijdens carnaval. Helemaal na een recent voorval dat haar danseressen overkwam. “We waren door een andere sambaschool uitgenodigd om op te treden. We hadden alles ingestudeerd, maar vlak voor het carnaval besloot de andere school om ons niet mee te laten doen,” zegt ze.

Maar dit jaar zullen de dertig vrouwen de gemeente Anhembi overnemen tijdens carnaval, en zo een grotere diversiteit aan lichamen laten zien.

De weg naar de parade is niet bepaald makkelijk geweest: begin januari ging 75 procent van hun kostuumcollectie in vlammen op tijdens een hevige brand in het magazijn van de academie. Daarom dragen de Plusamba-leden gloednieuwe outfits. “We zullen eruitzien als Griekse godinnen,” zegt Adiolá.

Een Plusamba-lid

“Vroeger draaide carnaval niet om een stereotype lichaam of uiterlijk. Dat is iets nieuws wat voortkomt uit de media en marketingtrucjes, waarin de focus wordt gelegd op vrouwen die de finessindustrie vertegenwoordigen en die de muzikanten begeleiden tijdens de show. Daarom voelden we de behoefte om te laten zien dat we allemaal recht hebben op plezier, en om eruit te zien als een koningin of een muze,” zegt ze.

Sommige vrouwen van Plusamba hebben nooit eerder gedanst tijdens carnaval, maar dat weerhoudt ze er niet van om mee te doen. “Ik zie er een beetje uit als een stijve hark als ik dans,” vertelt de 40-jarige Cátia Tappi.



Tappi, die dol is op auto’s, is al gewend om andere vrouwen aan te moedigen om dingen te doen die ze niet kunnen. “Ik probeer te laten zien dat alle vrouwen kunnen autorijden, hun eigen auto kunnen pimpen of zelf een band kunnen verwisselen,” vertelt ze. En omdat ze dat al deed, durfde ze het ook aan om te oefenen voor de samba en stralend voor de dag te komen tijdens carnaval. “Nog niet zo lang geleden, verschool ik me nog achter een auto. Maar nu niet meer – of je het nou wil of niet.”

