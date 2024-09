Foto’s van vrouwen die met olifanten poseren op Tinder

Alle afbeeldingen met dank aan Wizard Skull

Een perfect Tinder-profiel samenstellen is een kunst. Je hebt maar vijfhonderd tekens om je persoonlijkheid en interesses te beschrijven; de rest moet uit je foto’s blijken. Vorig jaar deelde de CEO van Tinder Sean Rad het recept voor een perfecte Tinderfoto: “Kies een foto die jou het beste representeert — of dat nou in een pak, of in een t-shirt en spijkerbroek is,” zei hij tegen de Britse GQ. “Je foto’s zouden anderen een idee moeten geven van je persoonlijkheid, je hobby’s en je interesses. Als je van bergbeklimmen of wandelen houdt, laat dat dan zien. Als je een grapjas bent, laat dat dan ook zien.”

En als je een Eten, Bidden en Beminnen-momentje hebt gehad op een of andere exotische lokatie waar olifanten leven, moet je dat blijkbaar ook laten zien.

De Amerikaanse kunstenaar Wizard Skull merkte twee jaar geleden voor het eerst op dat veel vrouwen op Tinder met een olifant poseren. Hij begon screenshots te maken, en hij zegt dat hij nu constant olifantenfoto’s voorbij ziet komen. Hij had uiteindelijk genoeg screenshots om twee zines mee te vullen. Het tweede nummer van zijn zine Women with Elephants Found on Tinder is net uit.

Naast de olifanten, heeft Wizard Skull ook foto’s verzameld van vrouwen op Tinder met wapens, ijsjes, pizza, en nepsnorren.