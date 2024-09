Tongende tieners en blote billen: foto’s van een Engelse club in de jaren tachtig

Het is geruststellend om te zien dat de manier waarop we losgaan en uitgaan in de afgelopen dertig jaar in essentie weinig veranderd is – of dat nou in Engeland of in Nederland is. Rood aangelopen koppen boven glazen bier, haar dat aan voorhoofden plakt, en eindeloos veel armen die om schouders worden geslagen in een poging om niet om te vallen: uitgaansfoto’s veranderen, afgezien van de mode, kapsels en kwaliteit van de foto’s, eigenlijk nooit.

Deze analoge foto’s die tussen 1984 en 1987 werden geschoten in een club in de buurt van Liverpool door fotograaf Tom Wood bewijzen dat maar weer eens. Hij verzamelde zijn uitgaansfoto’s in het boek Looking for Love dat in 1989 uitkwam. “Ik kwam het boek voor het eerst tegen in 1992 in de universiteitsbibliotheek in Farnham, en was gelijk ondersteboven van hoe tof het was,” schrijft medefotograaf Gareth McConnell in de introductie van zijn eigen boek Looking for Looking for Love.

Looking for Looking for Love is een vervolg op het boek van Tom Wood, waarin McConnell de foto’s die al die jaren geleden in de nachtclub Chelsea Reach in New Brighton werden geschoten op een nieuwe manier monteert en presenteert. Bekijk de beelden hieronder, en klik hier om een verkorte versie van de introductie van het boek te lezen.