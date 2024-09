Foto’s van de eerste Zweedse pride parade voor asielzoekers

Afgelopen zondag trok de Welcome Out Pride Parade door de straten van het Zweedse Uppsala. Het was de eerste parade in zijn soort in Zweden. De optocht trok ongeveer tweehonderd bezoekers – variërend van mensen die net zijn geboren tot mensen die net uit de kast zijn gekomen – en het was duidelijk dat mensen uit het hele land naar Uppsala waren gekomen om LGBTQ-asielzoekers welkom te heten in Zweden.

“Wij geloven in een open en vreedzame samenleving. We geloven dat we samen aan die vreedzame samenleving moeten bouwen,” zei Warren Kunce, een van de organisatoren van het evenement, in zijn openingstoespraak. “Verandering is een rivier die we niet indammen. Verandering is een rivier waarop we samen varen. Als onze schepen vol zijn, bouwen we meer schepen. Als onze schepen vergaan, bouwen we nieuwe.”

Onder begeleiding van djembés en met Kunce vooraan, trok de parade door Uppsala, en via de buitenwijken van de stad naar de stadstuinen. Ik was erbij, samen met fotograaf Maximiliam Gernandt. Hij maakte de foto’s die je hieronder ziet.