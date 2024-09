Foto’s die de Braziliaanse politie niet wist te wissen

Op 31 augustus 2016 werd vice-president Michel Temer ingezworen als de nieuwe president van Brazilië. De vorige president, Dilma Rousseff, werd afgezet als gevolg van een corruptieschandaal. Op de avond van het aantreden van het nieuwe staatshoofd gingen Rousseff-aanhangers in zeker tien provincies de straat op. Sommige protesten mondden uit in bloedige confrontaties met de politie.

De 19-jarige fotograaf Vinicius Gomes uit São Paulo zegt dat hij en zijn camera die dag ook slachtoffer warden van het politiegeweld. “Er kwam een agent naar me toe en hij begon, zonder aanwijsbare redden, te slaan,” vertelt Gomes, een freelancefotograaf voor VICE Brazilië. “Hij raakte me op mijn hoofd met een knuppel. Daardoor ging ik naar de grond, en hoewel ik niet terugvocht bleven er agenten op me in slaan. Ze maakten mijn camera kapot en deden me handboeien om.”

Volgens ooggetuigen vond de aanval plaats rond half tien ’s avonds. Een van de agenten trapte Vinicius’ camera met zijn laars kapot. Daarna reed er een politieauto overheen. Gomes bloedde uit zijn hoofd, en werd met zijn handboeien nog om in een politieauto gezet. Samen met een andere fotograaf, William Oliveira, werd hij naar een plein in de buurt gebracht. Daar werden ze in een andere auto gezet, en naar een politiebureau gereden.

Op het bureau vroeg Gomes of hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht, omdat hij nog steeds hevig uit zijn hoofd aan het bloeden was. Volgens hem duurde het lang voordat agenten hem naar de eerste hulp brachten. Hij werd pas rond middernacht behandeld, en kreeg vier hechtingen in zijn hoofd. Hij en Oliveira werden pas om 5 uur de volgende ochtend naar huis, op 1 september 2016.

Terwijl de fotografen op het bureau zaten, vond journalist Fernando Sato op straat de overblijfselen van Gomes’ camera. De geheugenkaart zat er nog in, daar zaten alleen een paar krassen op. Sato stopte de restanten van de camera in een plastic tas, en gaf die aan een bevriende fotograaf, Ignacio Aronovic. De geheugenkaart deed het nog, en Aronovic zette de paar foto’s die de politie niet had gewist op zijn computer.

“Ik wil niet dat de mensen me zien als die ene fotograaf die klappen kreeg en wiens camera werd stukgeslagen door de politie. Ik ben gewoon een gekke fotograaf die z’n ding doet, GIF’jes maakt, en wat foto’s maakt. Ik wil dat mensen mijn werk onthouden. Laat de foto’s voor zichzelf spreken,” zei Gomes tegen VICE Brazilië.

Hieronder zie je de foto’s van die nacht.