Piemelpraat is het broodnodige antwoord op de mannen van het Lactacyd-panel

Een van de meest droevige dingen van 2016 was een reclamefilmpje van kuttenzeep Lactacyd, waarin een panel bestaande uit vier olijke jongens gezellig zat te kletsen over de vagijn – of het ‘broodje beenham’, zoals de mannen creatief bedachten. Ze wisten de kijkers ook precies te vertellen wat voor vagina ze aan wilden treffen als ze iemand hun patriarchale holletje hadden weten binnen te slepen, namelijk een “vers geschoren, fris en verzorgd” exemplaar. En dat, beste vagijndragers, zou dan haalbaar moeten zijn met wondermiddel Lactacyd.



Dat is niet zo.



Natuurlijk was deze misleidende en misplaatste reclamestunt niet écht het ergste wat er gebeurde in 2016, maar vreemd was het in ieder geval wel. Dat vond Lactacyd blijkbaar ook, want het filmpje is bijna niet meer online te vinden – alleen GeenStijl plukte het net op tijd van het web. Vrouwen (en een hoop mannen) weten allang dat je je beter met niets anders dan water kan wassen daar waar het broeit en bruist, en dat er antibiotica of andere oplossingen zijn voor als het echt begint te stinken. Want ook dat gebeurt wel eens – maar Lactacyd of wat voor ‘vaginale wasemulsie’ dan ook, is niet de oplossing.



Volkskrant-columnist Teun van de Keuken maakte zich ook kwaad en ging verhaal halen bij Lactacyd zelf. De anonieme stem van het merk vond hun mannenpanel “informerend en een beetje fun”, en verder nam de stem afstand door te zeggen dat dit “slechts de mening was van een paar mannen, onder het thema mannenpraat.”



Van de Keuken kreeg van ons al een grote pluim voor het aankaarten van dit soort seksistische mannenpraat, en een nog grotere pluim voor de retorische vraag: ‘Dus deze mannen mogen wel zeggen hoe de vagina verzorgd moet worden, maar ze kunnen zelf best een langharige en stinkende piemel hebben?’

En het jaar is nog maar net begonnen, of vagijnbezitters Samantha, Jo, Eefje, Zaïre en videomaker Xena Maria Evers (27) hebben de eerste 2017-pluimen al binnen. Zij maakten namelijk het filmpje Piemelpraat, wat je hierboven kunt bekijken. Hierin bespreken de vier vrouwen uit het piemelpanel hoe ze het liefst willen dat een pik eruitziet (“onder bij de ballen lekker felrood, en dan overlopend in pastel babyroze”), wat mannen kunnen doen qua verzorging (“ odeur d’odol is meer voor als je echt een ochtendlul hebt”), en ze eindigen met het verzoek om “geen zeep in je kut te doen, en ook niet op je lul”.

Xena Maria kwam op het idee voor deze video nadat er woede was ontstaan over de mannen van Lactacyd in een feministische facebookgroep. “Iedereen was boos en wilde iets doen, actie ondernemen, maar de meningen verschilden over wat dan precies. Zaïre en ik dachten dat humor het beste zou werken; ik hou ervan om met satire en omgekeerde psychologie je punt te maken.”



Geen van de actrices had veel tijd, dus de video stond er in een paar uurtjes op. “We hebben ook een scène opgenomen waarin we, net als de mannen, namen bedachten voor piemels, maar dat werkte niet zo goed.” Ik vraag aan Xena Maria hoe ze zelf haar vagina noemt. “Mijn moeder noemde het altijd ’tutje’, dus tot ik tien was dacht ik dat het echt zo heette. Maar hoe ik het nu noem, in de slaapkamer, dat vind ik privé.” En hoe ze een piemel het liefste ziet? “Dat is je eigen zaak.”



Van Lactacyd heeft ze nog niks gehoord, maar dat het goedje nog te koop is, vindt ze een kwalijke zaak. “Zelf was ik er als tiener ook onzeker over, dus dat spul heb ik gewoon jarenlang gebruikt. Dat vind ik echt erg, dat een multinational verdient aan die onzekerheid.”



Je kunt hier klikken als je meer werk wilt zien van Xena Maria.



