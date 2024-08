Piepende schoenen verpesten mijn leven

Mijn nieuwe schoenen houden niet op met piepen en het verpest mijn leven.

Een oorverdovende sirene kondigt me aan als ik een kamer binnenkom. Iedereen draait z’n hoofd om en kijkt waar het geluid vandaan komt, om vervolgens hun gezicht weer beleefd af te wenden. Ik draag mijn schoenen bijna elke dag om ze in te lopen, maar er is vrijwel geen enkele verbetering te horen.

Ik eis een verklaring.

Het probleem zit duidelijk in het rubberen gedeelte van de schoen. Als de piep uit de binnenkant van mijn schoen was gekomen (tussen mijn voet en de zool), dan was het geluid een beetje gedempt geweest, en klonk het als een hoog, piepend scheetje.

Gelukkig klinkt het niet alsof ik constant scheten aan het laten ben.

Het afgelopen uur onderzocht ik dit probleem en kwam ik erachter dat er in sneakers een ontwerpfout zit die zorgt voor deze helse piep.

Beeld: Martyn Shorten & Xia Xi

De biomechanisch onderzoekers Martyn Shorten en Xia Xi ontdekten dat de piepgeluiden veroorzaakt worden door de visgraat – de geometrische patronen aan de onderkant van schoenen die voor grip zorgen.

Als iets flexibels tegen iets hard beweegt, vibreert het flexibele object, wat bekendstaat als het ‘stick-slip-effect‘.

Visgraten zijn rubberachtig en flexibel. Als de schoen over een hard oppervlak schuift, zoals hout, gaat er lucht door de kieren van de visgraat, waardoor er een trilling ontstaat. Die trilling zorgt voor die vreselijke piep.

“Schoenen met verschillende zoolpatronen piepen elk met hun eigen kenmerkende frequentie,” staat er in het onderzoek. “Die piep lijkt hoorbaar te zijn bij het begin en het einde van het grondcontact.”

De visgraat van een van mijn sneakers

Leo Chang, hoofd ontwerp van Nike Basketball Footwear, zei in een interview met The New York Times dat er een manier is om de schoenen niet te laten piepen, maar dat de spelers deze schoenen niet wilden dragen.

“De piep is geruststellend voor veel spelers,” zegt Chang. “Ze luisteren ernaar. Het geeft ze een hoorbare bevestiging dat ze grip hebben.”

Converse behield het ontwerp van hun basketbalschoen zelfs nadat die op de markt kwam voor de massa.

In principe is de piepende schoen dus verweven met de basketbalcultuur, en nu moet iedereen hierdoor lijden.