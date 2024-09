Pierce Brosnan blijkt al jaren stiekem te schilderen

Terwijl hij de wereld meerdere keren heeft behoed voor satellietwapens, stealthschepen en kernonderzeeërs, blijkt Pierce Brosnan ook tijd te hebben gehad om zichzelf creatief te ontplooien. Al jaren maakt hij buiten het zicht van alles en iedereen psychedelische schilderijen, die in kwaliteit niet onderdoen voor zijn zangkunsten in Mamma Mia. 007 is dus nóg veelzijdiger dan we dachten.

Brosnan heeft deze maand zijn dubbelleven als kunstenaar openbaar gemaakt. Het schilderij dat je hierboven ziet heet The Night Marcher en het is een voorproefje van zijn allereerste expositie, die later dit jaar in Parijs te zien zal zijn.

De artistieke coming out van Brosnan roept vele vragen op. Zijn er martini’s op zijn vernissage? Wat is er nog over van zijn rivalen in de kunstwereld? Roert hij zijn verf wel, of moet dat ook in de shaker? En vooral: waarom zitten er zoveel ogen in zijn schilderijen? Is zijn kunst misschien een manier om om te gaan met zijn geheime identiteit?