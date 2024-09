Pieter Jansen luistert alleen met bijzondere gelegenheden naar Japanse volksmuziek

Pieter Jansen (27, Amsterdam) draait de meest gekke platen: tracks die het goed zouden doen tijdens de yoga, hoogstaande house en Afrikaanse boogie. Gegarandeerd dat je warm wordt vanbinnen als je hem hoort draaien. Aankomende zaterdag draait hij in Shelter, voor hem een uitgelezen moment om wat dieper te draaien en de duistere kanten van house en techno op te zoeken. We vroegen hem naar zijn favoriete platen en raakten uiteindelijk in gesprek over de Efteling.

THUMP: De laatste tijd draai je veel samen met Tsepo. Welke plaat heb je dankzij hem ontdekt?

Pieter Jansen: We zijn deze week al volop tracks aan het uitwisselen voor komende zaterdag en we hebben het erover wat we willen draaien. Hij stuurde mij een hele sicke plaat, van de toetsenist van Underground Resistance. Zijn artiestennaam is The Deacon en het nummer heet Fuji. Alleen maar vibes!

Wat is je favoriete Italo-plaat?

Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen wat mijn favoriete plaat van een genre is, want dat wisselt vaak. Ik kies nu voor Silence van East Wall. Het is bijna een soort opera-achtige Italo. Echt heel tof. Je hebt natuurlijk veel Italo die sneller is en meer leunt naar de cheesy kant, waar niks mis mee is, maar dit is erg langzaam en heel beladen.

Welke track doet je terugdenken aan je jeugd in Schijndel?

In die tijd luisterde ik vooral complete albums. Zo luisterde ik veel naar bands als Iron Maiden. Een album dat ik toen veel heb geluisterd is Endtroducing van DJ Shadow, een echte klassieker. Ik was niet echt een hiphopfan, maar dit zit tussen hiphop en triphop.

Je gaat altijd goed gekleed. Welke plaat zou je draaien tijdens een modeshow?

Het mooie aan een modeshow is dat de bijbehorende muziek best raar en artistiek mag zijn. Ik zou daarom graag een track draaien van een gast uit Utrecht, Tijmen Lohmeijer, die onder de naam Tala Drum Corps produceert. Hij heeft een nummer gemaakt dat Tokyo Subway heet, er zitten geen duidelijke kicks in en het klinkt erg vreemd en mysterieus. Ik zie het wel werken in combinatie met gekke, hangende doeken, waar op geprojecteerd wordt en veel stroboscopen.

Welke plaat heb je momenteel op repeat?

Een re-issue van Steve Stoll & Damon Wild – We Left The Planet. Elke keer als ik naar buiten ga en op de fiets stap, zet ik deze track op.

Van welke plaat word je zo emotioneel dat je er geen woorden voor hebt?

Van het nummer Yoisura Bushi van Ikue Asazaki. Dat laat ik alleen op bepaalde avonden aan mensen horen, want voor mij is het zo heilig dat de vibe er echt naar moet zijn.

Je draait komende zaterdag in Shelter. Welke track wil je sowieso gaan draaien?

Ik heb al een flinke lijst gemaakt en ik heb er erg veel zin in. Ik ben al een geruime tijd meer leftfield house en techno aan het kopen, en nu is er eindelijk een moment dat ik dit voor langere tijd kan draaien. Wat me vaak aantrekt zijn spanning en ritmes. Onlangs heb ik het nieuwe album van Don’t DJ gekocht en ik denk dat ik Evolve van hem ga draaien. Wat kenmerkend is voor zijn muziek, is dat het verschillende ritmes bevat. Dat vind ik erg interessant.

Wie is jouw grote leermeester en welke track is daarbij van grote waarde?

James Holden is een artiest die ik en veel vrienden van mij waarderen, die laat zien wat je allemaal wel niet kunt draaien. Maar als ik iemand zou moeten kiezen die ik zie als leermeester, dan zou het Spinvis en Simon Vinkenoog, oud dichter des vaderlands, zijn. Hun muziek en teksten hebben mij vanaf jongs af aan altijd aan het denken gezet. Vooral de combinate van deze twee is erg inspirerend, met name de nummers Zonder Niemand of Spiegel.

Je komt uit Brabant: welke track zou je draaien in de Fata Morgana van de Efteling?

Ik denk dat iedere Brabander de Efteling volledig in zijn hart heeft gesloten. Elk schoolreisje ging er zowat naartoe, en daarnaast ook nog met mijn ouders of de oppas. Ik ben ermee opgegroeid en als ik een track zou mogen draaien in de Fata Morgana, ga ik gewoon voor de originele muziek. Aan de Efteling moet je niks veranderen.