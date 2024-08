Pietju Bell beukt je vrijdagmiddag binnen met een gewelddadig goeie video

Met overdreven veel vrienden, bivakmutsen en vuurwapens beukt Pietju Bell met zijn nieuwe video voor Pastos even je vrijdagmiddag binnen. De clip is, hoe kan het ook anders, door Teemong gemaakt. De criminaliteit druipt er vanaf en er worden kogels willekeurig de lucht ingeschoten – wat dat betreft tikt de video alle belangrijke puntjes voor zo’n ramtrack als deze wel af.

Het is allemaal lekker rechttoe rechtaan, maar ik word extreem onrustig van één brandende vraag die het geheel bij me oproept. Wat de fuck is een ‘pastos’? Pietju is blijkbaar een pastos, maar Pastos is ook een plaats in Puerto Rico, Daar houdt de beschikbare informatie wel een beetje op. Zou een pastos dan iemand met een bivakmuts zijn? Nee, Pietju Bell draagt er zelf geen. Een verbastering van paspop? Lijkt me ook niet. Misschien heeft Pietju het woord wel verzonnen om mysterieus te doen. Dat werkt eigenlijk wel, want de track klinkt prima zonder dat ik weet wat hij in hemelsnaam uitkraamt. Bekijk de video hierboven.