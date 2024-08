Pietju Bell brengt het geluk waar we allemaal naar zoeken

Als er maandelijks een prijs werd uitgereikt aan de meest positieve mens van dit land, zou Pietju Bell minimaal twaalf keer per jaar in de top drie eindigen. Want hoewel hij op zijn gemak de soundtrack voor elke ramkraak levert, vertelde hij mij eerder dit jaar dat zijn grootste wens is dat iedereen in deze wereld gelijk behandeld wordt.

Daarom verbaast de boodschap van zijn nieuwe track, Gelukzoekers, me totaal niet. Het is het perfecte antwoord op alles wat roeptoeters als Annabel Nanninga de wereld in slingeren: het maakt niet uit wat je doet of waar je vandaan komt, aan het eind van de dag zoekt iedereen op zijn of haar manier naar een grote dosis geluk. In deze clip, uiteraard gemaakt door Teemong, krijgt uiteindelijk iedereen wat-ie verdient – ik kijk streng naar jou, Fresku, verschrikkelijke antigunner.

Bekijk de video voor ‘Gelukzoekers’ hierboven.