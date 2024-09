Pietju Bell is de meest mysterieuze kwajongen van Nederland

Het appartement van Teemong ziet er eigenlijk precies uit zoals je verwacht. Aan de ene muur hangt een kast met de grootste dvd-collectie die ik ooit heb gezien en aan een andere wand hangt een grote poster van de film La Haine. Op tafel ligt een gloednieuw exemplaar van Almost Famous. Teemong zelf eet rustig een maisboterham. Het enige dat breekt met mijn verwachtingen is dat we in het centrum van Eindhoven zijn, en niet in Woensel. Het komt dan ook bijna als een teleurstelling dat Pietju Bell, de man voor wie ik naar Teemongs huis ben gekomen, niet uit Woensel komt, maar grotendeels is opgegroeid in Gestel. Hij werd geboren in Angola, maar zijn moeder vluchtte naar Nederland toen hij jong was. Informatie over hem is tot vandaag nergens te vinden. Ondanks dat er een enorme mysterieuze nevel om hem heen hangt, blaast bijna alles wat van hem online komt op. Toch blijft hij het liefste ver weg van alle interviews, maar voor ons wil hij gelukkig wel een uitzondering maken.



Noisey: Vind je het nog spannend om op te treden?

Pietju Bell: Ik heb nog niet zoveel shows gedaan, dus ik ben best wel gespannen voor we het podium opkomen. Maar dat switcht wel wanneer je alle blije gezichten in het publiek ziet. Ik rap nu ongeveer twee jaar serieus. Eigenlijk is dat begonnen toen een goede maat van mij was overleden, zomaar uit het niets kreeg hij op zijn tweeëntwintigste een hartstilstand. Daar heb ik toen een liedje over gemaakt en ik wilde dat graag laten horen aan de mensen die hem ook hebben gekend. Ik maakte een facebook-account aan om de track te delen en via daar werd ik benaderd voor andere nummers.

Dacht je toen: dit kan nog wel eens serieus worden?

Dat was vooral toen ik de reacties onder onze 101Barz-sessie zag. Toen dacht ik: misschien moet ik nog wat extra gas geven. Het is heel spontaan gebeurd allemaal, maar nu hoor ik van alle kanten dat ik er echt werk van moet maken. Zitten mijn DM’s opeens vol met vragen over wanneer er iets nieuws komt. Ik ga niet liegen: hiervoor was het iets leuker. Een hobby nog.



Is het nu te veel een baan geworden?

Ik ben er wel de hele dag mee bezig, ja. Het doel is wel om daar genoeg geld mee te verdienen. En nu gaat het lekker, maar ik denk niet dat ik het heel lang ga doen, misschien een paar jaar. Het is heel leuk: chillen, muziek maken, beetje genieten. Maar het is niet iets voor de rest van mijn leven.



Dat klinkt eerlijk gezegd als het leukste wat er is. Zijn er andere dingen die je liever wil doen?

Nee, niet echt. Er is zoveel mogelijk. Ik heb liever dat ik over een jaar een label kan maken en dat ik daarmee andere jongens door kan laten stromen, in plaats van zelf op de voorgrond te treden. Ik bied die kans liever aan iemand die dat écht wil.



Vind je bekendheid vervelend?

Je moet ermee kunnen omgaan, het kan je veranderen en het is niet voor iedereen weggelegd. De erkenning als mensen mijn liedje vet vinden is tof, maar verder brengt het me niks. Jongetjes op straat kijken naar me op, terwijl ik dat vroeger nooit bij iemand heb gedaan. Ze moeten beseffen dat ik ook maar een mens ben.



Jongens als Teemong, Fresku, Braz en jij zijn in stijl enorm verschillend. Hoe komt het dat er toch zo’n goede klik is tussen jullie?

Liefde voor muziek is veel belangrijker dan verschillen tussen personen. Als je creatief bent trek je elkaar toch wel aan, en dan maakt het niet uit wat je buiten je muziek doet of wat voor saus je bij je frietjes wil. Vriendschap is sowieso sterker dan verschillen. Ik leer van Teemong bijvoorbeeld om veel meer schijt te hebben aan wat anderen vinden. Dat alles goed is zolang je er zelf achter staat. Ik twijfel zelf heel erg, maar als je te veel twijfelt kom je nooit ergens.



Ik denk dat de artiesten hier in het zuiden muziek uit emotie maken en wat minder hun hoofd hebben op dansen. Dat hoor je ook in de teksten terug. Misschien wordt het accent ook minder geaccepteerd – je hoort gelijk dat we van Brabant komen.

Heb je hobby’s, naast rappen?

Ik kijk graag series, ik heb laatst Prison Break helemaal afgekeken. Ken je Shih Tzu-hondjes, zo’n kleine met lang haar? Ik heb er eentje, Blizzy. Eigenlijk is ze van mijn vriendin, maar het is belangrijk om een goede band op te bouwen met honden. Ze ligt met me op de bank als ik series kijk.



Keek je vroeger ook vaak naar de film Pietje Bell?

Haha, ik heb het vroeger wel gekeken maar ik ben niet echt fan. Ik heb de naam Pietju Bell niet zelf gekozen, het is me gegeven toen ik vastzat. Pietje en ik komen van een andere tijd, maar we zijn allebei boefjes. Maar hij is wel altijd vrolijk. Niet dat ik dat ook heb, maar je zou het nooit aan me merken als ik me fucked up voel.



Wat voor jongetje was jij toen je zo oud was als hij?

Een echte druktemaker. Veel te veel energie, niet stil kunnen zitten. Ik kwam altijd thuis met bulten en blauwe plekken. Ik was ook van de middelbare school gestuurd toen ik in de tweede klas zat omdat ik mijn mentor had geslagen. Ik had al veel vaker trammelant gehad maar dit was wel de druppel. Van daar ging ik naar een school voor moeilijk opvoedbare kinderen, ik kwam op mijn zestiende in een internaat en vanaf daar ging ik naar een jeugddetentie. Maar goed, ik wil het daar niet te veel over hebben en dit niet romantiseren.



Oké. Wat is wel je favoriete kinderfilm?

Ik denk Aladdin. Nee, Aladdin sowieso. Hij is ook een straatjongen toch, die verliefd wordt op een prinses.

Als jij, net als Aladdin, een geest in een lamp vindt van wie je drie wensen mag doen, wat zou je dan wensen?

Ik zou wensen dat iedereen in de wereld gelijk was en ook gelijk behandeld wordt. Mensen geven elkaar te weinig kans om te groeien, omdat iedereen alleen maar aan zichzelf denkt. Er wordt naar anderen gekeken, maar alleen om te zien of je wel beter bent. En alles draait alleen maar om geld.



Heel mooi. En verder?

Verder niks. Dat is wat ik het liefste wil, voor de rest heb ik niks nodig. Wat moet ik dan nog wensen?



Nou, een mooie auto bijvoorbeeld.

Ik heb lang zo gedacht, dat dat het belangrijkste is in het leven, maar dat is helemaal niet meer zo. Eigenlijk is dat ook sinds die vriend van mij is overleden. Als iemand die tweeëntwintig is zomaar omvalt ga je toch anders denken.



Heeft dat een positief effect gehad op jou? Ik hoor je vaker rappen over dat je vastzat.

Ik heb wel meerdere keren vastgezeten, maar daar heb ik het dus liever niet op deze manier over. Het hoeft van mij niet op de voorgrond te komen. Veel rappers doen alsof het iets stoers is, maar zo wil ik dat niet doen. Het is namelijk helemaal niet stoer. Ik probeer in mijn teksten ook niet precies te zeggen wat ik allemaal doe. Ik verwoord het liever anders, ik zeg in Als Je Wist Dan Je Weet bijvoorbeeld dat je me kan vinden in de Gamma of Praxis. Maar niet wat ik daar kom doen.



Ah, oké. Ben je een beetje handig?

Ja, best wel. Ik heb laatst de studio nog een beetje opgeknapt.



Kun je een band plakken?

Ja natuurlijk! Dat is het makkelijkste wat er is. Geef me schuurpapier, een teiltje water en zo’n rood blikje met bandenplakspul en het lukt me wel. Wat een gekke vraag.



Zo kan ik je beter leren kennen. Nog een gekke vraag: als je vandaag een spreekbeurt zou moeten houden, waar zou je het dan over doen?

Ik denk over eten. Nasi, misschien? Ik kan zelf niet zo goed koken maar mijn vriendin maakt hele lekkere nasi.