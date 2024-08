Pijn, zweet en zeewater: Hoe Ruben Lenten werkt aan nieuwe trucs

Ruben Lenten is al jarenlang een van de beste kitesurfers ter wereld en dat word je niet zomaar. Om zichzelf verder te ontwikkelen, is Ruben elke dag bezig grenzen te verleggen.

Zo ontwikkelt hij de sport naar een hoger niveau. Ruben staat bekend om de big air trucs die hij kan, waarin hij extreme hoogtes haalt. De megaloop is zijn bekendste move. We spraken Ruben over het ontwikkelen van deze trucs en wat daar allemaal bij komt kijken.

VICE Sports: Ha Ruben, hoe ontwikkel je nieuwe trucs?

Ruben Lenten: Iedereen doet het op z’n eigen manier, maar wat voor mij heel goed werkt en waardoor ik de truc vaak in één keer land, is visualiseren. Ik leef me vaak in gedachten in hoe ik wil dat zo’n move gaat voelen. Zo ben ik goed voorbereid en kan ik optimaal genieten van het gevoel dat ik wil bereiken. Ik moet wel zeggen dat nieuwe moves erg lastig zijn, want als ik een fout maak, kan dat ernstige gevolgen hebben. En daarbij komt kijken dat het niet altijd snoeihard waait. Dus visualiseren is een veilige manier en al een soort van voorpret van het puur genieten dat gaat komen. Of crashen! Ouch!

Wat is precies de nieuwe rulebreaking move die je ontwikkelt?

De Megaloop is een sprong die ik heb uitgevonden en blijf doorontwikkelen. Ik organiseer er ook een evenement voor met Red Bull. Het is mijn signature move en mijn favoriete gevoel. Ik kite dan zo hard mogelijk, stuur m’n kite keihard omhoog en zet met m’n board af op het water. Dan vlieg ik zo hoog mogelijk en blijf de vlieger naar een kant trekken, waardoor die een vol rondje door de wind gaat en zo de meeste kracht in de kite produceert. Ik word dan heel hard naar voren getrokken. Het is een soort persoonlijke achtbaan die je zelf bestuurt.

Proberen veel andere kitesurfers jouw move ook?

De move bestaat nu al zo’n 10 jaar, dus doen of proberen heel veel riders een kiteloop om mee te beginnen, en bouwen dat uiteindelijk uit naar een megaloop. Daarbij moeten ze zo hard en hoog mogelijk gaan. Ik gooi daar dan nog rotaties in en board grabs. Soms haak ik uit m’n harnas en hang ik aan m’n armen om de bar achter m’n rug langs te geven. Als je die mist, dan ben je kapot! Adrenaline tot de max en daar heb je ballen voor nodig.

Hoe voelt het als je na lang oefenen voor het eerst een truc landt?

Na lang visualiseren moeten alle ingrediënten nog samen komen: de juiste condities, mindset, gear – alles moet in orde zijn. Maar als je er dan voor gaat, dan ga je all-in. Als het lukt, is het een onbeschrijfelijk gevoel. Zó intens blij word ik daarvan. Een droom die uitkomt met een stoot van adrenaline en euforie, zoals ik dat mocht ervaren bij het landen van m’n Boogie Loop 900 tailgrab, een Megaloop met twee-en-een-halve voorwaartse draai. Ik moest spontaan huilen van blijdschap nadat ik m’n eerste megaloop weer kon doen na het herstellen van kanker. En bij het realiseren van m’n pierjump in Zuid-Spanje. Die was dik, over m’n camper heen gevlogen.

Zijn er nog andere moves die je onder de knie wil krijgen?

Er zijn zeker tal van dromen die ik wil realiseren… en daar ga ik alles aan doen. Zo wil ik over een geparkeerde helicopter met de blades draaiend vliegen. Of over een watervliegtuig. Ook wil ik de megaloop hoger, harder en vooral vaker keihard rocken!

