Pijnlijke portretten van Nederlandse ex-geliefden

Is er iets mooiers in de wereld dan verliefdheid? Dacht het niet. En is er iets pijnlijkers dan liefdesverdriet? Ik vrees van niet. Alhoewel we allemaal — al dan niet bewust — in een constante zoektocht naar liefde zitten, bestaat er altijd het risico dat het met een sisser eindigt. En dan eet je waarschijnlijk liever een potje huzarensalade dan in dezelfde kamer te zitten met je ex-geliefde, laat staan vereeuwigd te worden op een enorm en bijzonder ongemakkelijk portret.

Toch is dat exact wat er gebeurt in Wavelengths van Hanna Jansen. De 25-jarige Nederlandse fotograaf liet verschillende vrienden en vriendinnen poseren met hun ex voor een dubbelportret. Het resultaat is een serie ongemakkelijke, maar daarom niet minder emotionele tweeluiken, waar de kwetsbaarheid van afspat.

Videos by VICE

Robbert & Romy

“Ik was vroeger erg romantisch over de liefde. Ik fantaseerde over ‘de ware’, over waar ik hem zou tegenkomen en hoe ik zou weten dat hij de ware is,” vertelt Jansen, “Maar inmiddels weet ik dat het toch ook slecht kan aflopen. Dat bracht me bij de volgende vraag: hoe moet je je precies verhouden tot een ex? Hieruit volgde het idee om twee exen samen te brengen op een grote foto.”

Alhoewel Wavelengths bestaat uit een — vreemd genoeg erg romantisch — dubbelportret, zijn de twee ex-geliefden niet samengebracht op het beeld. Jansen maakt namelijk gebruik van een diptiek, een typisch tweeluik dat vroeger erg populair was in de schilderkunst. “Ik vind dat erg mooi. Je probeert automatisch in te schatten hoe die twee mensen op het tweeluik zich tot elkaar verhouden,” vertelt de jonge fotograaf. Door een dun, ingebeeld scharnier zijn de ex-geliefden van elkaar gescheiden. Hun sombere blikken kruisen nooit.

Joran & Simone

Het enige wat hen verbindt, is de achtergrond. Twee pastelkleurige figuren vormen het landschap van de portretten. Deze wolkachtige structuren zijn door de ex-koppels zelf ontworpen. Jansen vroeg namelijk aan de man en de vrouw om een tijdlijn te schetsen van hun relatie: wanneer beleefden ze hun hoogtepunt, wanneer zakte de relatie in. Die lijn werd in een vorm geboetseerd door de fotograaf. Het landschap is met andere woorden een samenvatting van de relatie, een verbeelding van de persoonlijke ervaring van de koppels.

Shari & Tim

Het is een prachtige samenvatting van een liefdesrelatie. Maar bovenal is het enorm confronterend. De ex-geliefden zagen de lijnen pas toen het portret af was. “Ze kunnen elkaars lijnen analyseren, ontdekken wanneer de ene zich slecht voelde en over wat die diepte- en hoogtepunten precies gingen,” vertelt Jansen.

Sommige ex-koppels op de foto’s zijn al jaren uit elkaar, voor anderen was de wond nog vers en was het dus een nogal confronterende ervaring. Jansen vond het daarom belangrijk dat ze apart naar de studio kwamen. Zo konden ze niet alleen elkaars lijnen niet beïnvloeden, maar werd het ook een stuk minder pijnlijk. Toch druipt de emotie van de portretten af. Je kan de pijn, het verdriet en de spijt aflezen op sommige gezichten. “Ik had tijdens de fotosessie soms een diepgaand gesprek over ieders relatie,” vertelt de fotograaf, “Dat was enorm intens. Ik denk dat mijn vrienden vooral geen nee durfden te zeggen,” lacht ze nog.

Janina & Ercüment

Ondanks het hartverscheurende thema van haar foto’s, gelooft Jansen nog steeds in de liefde. “ Wavelengths is een soort ode aan relaties uit het verleden. Ik wil een ultiem aandenken creëren aan de ervaring samen,” vertelt de fotograaf. “En sommige exen zagen elkaar op de foto en zeiden: wow, hij of zij ziet er goed uit. Ik sluit niet uit dat sommigen elkaar zullen terugvinden na dit portret.”

Ontdek meer foto’s van Hanna Jansen op haar website.

Binnenkort zijn de foto’s te zien op haar eerste tentoonstelling, Too Close for Comfort. De tentoonstelling opent op 12 september in het “Tankstation” in Enschede en is tot 29 september te bezoeken.