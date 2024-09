‘Pilates’ is een leuk liedje van de Groningse producer Piyojo

Rik Möhlmann, aka Piyojo, is een Groningse kunstenaar en muzikant. Hij is erg vriendelijk en rustig, maar zijn muziek is soms best druk (op een vrolijke manier druk, als een leuke, enthousiaste hond die met een bal wil spelen).



Rik Möhlmann was tot voor kort betrokken hij De Gym, in de volksmond ook wel ‘dat maffe poppodium waar het altijd lachen is’, maar helaas is De Gym er niet meer en dat is intens verdrietig. Gelukkig hebben we ook goed nieuws: Piyojo heeft een hele mooi EP gemaakt, met de titel Live Recordings Restored By Zachte Man. De Zachte Man uit de titel is een vriend van Rik die hielp met het opschonen van de liedjes, die bestaan uit knipseltjes van livesets. Hieronder kun je luisteren naar Pilates, het eerste liedje van kant B. Daar weer onder vertelt Piyojo zelf wat over zijn EP.







Alsof ik het nog niet druk genoeg had. Precies op het hoogtepunt van het korte bestaan van De Gym kreeg ik een bericht van Periodica Records via SoundCloud, met het verzoek om een EP voor hen te maken. Gelukkig hoefde ik me niet maandenlang terug te trekken in een studio, omdat ik tijdens een voorgaand tourtje al wat livesets had opgenomen. Daaruit heb ik zes tracks gedestilleerd. Tijdens het opknippen van de live-opnames (die uit slechts twee stereokanalen bestond) kreeg ik veel nieuwe ideeën, en heb ik nog meer dingen toegevoegd, zoals het orgel in de tweede helft van Pilates. Misschien vanuit een verhoogde zelfkritiek, omdat het op een plaat zou komen, ging ik ook ineens zitten masteren, wat ik eigenlijk nooit doe.



Ik schakelde de hulp in van Zachte Man, een goede vriend van mij. Maar als wij samenkomen, verzanden we vaak in geouwehoer over sonologie en wiskunde en zo. Na veel gedoe en equalizen en dergelijke klonk de plaat best wel anders, maar na nog meer gedoe en equalizen klonk hij weer precies hetzelfde als in het begin. Zodoende kwam ik denk ik op de titel van de EP, hoewel hij misschien beter ‘Unnecessary but Very Insightful Restaurations by Zachte Man’ had kunnen heten.



Ik vind titels altijd moeilijk, dus probeer ik het maar een beetje te noemen zoals het is.



Nog wat feitjes:



– De EP komt uit op 20 mei

– Het artwork is vanuit Periodica’s eigen kringen.

– Lisa Lotion bedacht de titels voor de tracks in twintig seconden

– Ik ga nog video’s maken bij de liedjes

– Eind mei komt er nog een tape uit bij Stenze Quo

– Ik speel op het Delta Wave festival en bij MIMA in Worm, en dat is ook eind mei