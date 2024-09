Pink Oculus heeft een EP en een nieuwe video uit en dat is heerlijk nieuws

Pink Oculus (Esperanza Denswil) is niet bepaald een nieuwkomer. Toch kan het zijn dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat komt omdat ze maar af en toe een liedje uitbrengt, zoals Overdue, dat vorig jaar uitkwam. Verder was ze in stilte bezig aan haar eerste serieuze release. Kort geleden tekende ze bij Top Notch en eind vorige week debuteerde ze daar met Delicious, een EP die net zo smakelijk is als de titel doet vermoeden. De vier liedjes op de EP, opgenomen samen met het producersduo Badjekkah, hebben allemaal een andere sfeer, en laten haar veelzijdigheid als zangeres en producer horen.

Zelf zegt ze over haar EP: “Het is een goede introductie voor wie Pink Oculus is, omdat ik veel verschillende kanten heb. Mijn stemming wil nog weleens wisselen, en dat hoor je terug in de muziek. Delicious gaat bijvoorbeeld over verliefd zijn en Top 10 over mijn frustraties. Voor de clip heb ik samengewerkt met regisseur Ivan Barbosa. Ook al verandert mijn muziekstijl vaak, het visuele aspect van Pink Oculus heb ik helder voor ogen.”

Bekijk de video voor Delicious hieronder: