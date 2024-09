Pip Blom is het braafste bandje van de klas

Pip Blom lijkt iemand die netjes binnen de lijntjes kleurt. Naar Lowlands gaat ze het liefst met haar ouders. Maar dat zij misschien wel de braafste band van Nederland heeft, interesseert haar nou net even helemaal niks. We spraken haar voordat ze de boot op ging, op weg naar alweer haar tweede tour in Engeland, en dat terwijl ze nog maar net terug is van zestien shows in Europa. Deze blom gaat met haar rammelige, hitgevoelige gitaarliedjes als een speer.

Noisey: Hallo Pip. Hoe is de sfeer in Hoek van Holland?

Pip Blom: Je zou het misschien niet verwachten in april, maar het is best druk. Ik zie veel gezinnen om me heen die terugkeren van vakantie, en naast ons staat iemand met een soort raceauto zonder ramen, maar met tralies. De eigenaar heeft tatoeages in zijn nek.

Je gaat hartstikke lekker, en toch blijft ‘men’ maar roepen dat rock dood is. Word je daar niet ontzettend moe van?

Een genre doodverklaren vind ik onnodig. Er zijn fases waarin de ene muziek populairder is dan de andere, zoals nu elektronische muziek en hiphop dat zijn, maar dat zegt niet dat er geen behoefte meer is aan iets anders. Zelf hou ik echt van rockmuziek.

Was je niet liever opgegroeid in de tijd van je ouders, toen gitaarmuziek veel dominanter was?

Ik had het best leuk gevonden om The Breeders een keer live te zien, maar ook nu zijn er nog genoeg coole bands. Een van mijn favorieten is Micachu and the Shapes, die had ik nooit willen missen, en zo zijn er nog genoeg andere toffe bands. Niet dat ik van alle rockmuziek hou. Queens of the Stone Age vind ik niet zoveel aan, en met Radiohead heb ik een beetje moeite. Ik hou van rommelige muziek, muziek die niet te ingewikkeld is. Of misschien wel ingewikkeld in elkaar zit, maar toch simpel klinkt. Uiteindelijk ben ik maar een simpele ziel; doe mij maar couplet-refrein-couplet-refrein, dat gedoe.

Je was eerst solo, nu ben je een band, maar je hebt wel je eigen naam behouden. Is dat bewust, om duidelijk te maken dat jij het brein erachter bent?

Niet zozeer. Ik wilde altijd al graag een band, maar omdat ik niemand kon vinden om mee te spelen ben ik de liedjes alleen gaan maken. De naam heb ik daarna niet meer aangepast, want dat is best een gedoe en het is ook nog eens hartstikke moeilijk om een goede bandnaam te bedenken. Het wordt al snel suf. Wat ik wel merk is dat ik de neiging heb om te benadrukken dat ik zing en elektrische gitaar speel. Bij een jong blond meisje wordt al snel gedacht dat je singer-songwriter bent.

Hoe vaak heb je met vooroordelen te maken?

Vaak genoeg, maar die zijn niet alleen aan vrouwen voorbehouden. Muziek wordt toch vooral als hobby gezien. Als ik vertel dat ik geen opleiding volg maar fulltime met muziek bezig ben, word ik raar aangekeken.

Je broertje speelt in de band. Hou je hem als grote zus op tour een beetje in de gaten?

Ik let wel een beetje op hem, ja. Hij is een moeilijke eter. Thuis is dat niet zo’n probleem, want dan kent hij de gerechten, maar onderweg krijg je vaak eten waar van alles doorheen zit, en dan wil-ie het niet. Berend, onze basgitarist, heeft precies hetzelfde. Ons eigen tosti-ijzer gaat standaard mee, en op de rider staan broodjes en kaas. Spaghetti lusten ze alletwee, en Berend houdt van gekookte broccoli. Zalen willen je nog weleens junkfood voorschotelen, dat gaat er sowieso wel in, maar zeker op tour is dat niet echt slim.

Beter regel je zo snel mogelijk een privé-kok.

Je weerstand gaat zo snel achteruit, dan is gezond eten superbelangrijk. Helemaal als je lang onderweg bent, overleef je het waarschijnlijk niet zonder. Maar nu doe ik net alsof touren een drama is. Dat is niet zo, het is fantastisch.

Je komt uit een nest van muziekmalloten: je vader was muzikant in Eton Crop, en je ouders hebben samen 3voor12 opgezet. In hoeverre is muziek je eigen keuze?

Dat niet alleen. Mijn moeder deed het geluid bij de band. Ze zijn veel op tour geweest en vertelden daar vaak over: chaotische verhalen over een optreden in Polen bijvoorbeeld, waar ze een disproportioneel hoge fee kregen, maar het geld wel in Polen moesten uitgeven. Dus gingen ze maar super chic uit eten. Als kind vond ik dat coole verhalen, en ik wilde dat ook meemaken, dus ging ik op gitaarles.

Hoe herinner je je eerste festival?

Daar weet ik niets meer van. In hun tijd bij 3voor12 waren ze vaak op festivals aan het werk. Ik was twee maanden oud toen ik voor het eerst naar Lowlands ging, maar pas vanaf mijn achtste ging ik ook het terrein op. Ik weet nog wel dat zodra het donker werd, met al die mensen en lichtjes, ik dat een beetje eng vond. Heel lang ben ik samen met ze naar festivals gegaan, al ga ik gewoon zelf en kom ik ze vaak tegen op het terrein.

Weinig leeftijdsgenoten zullen jaloers op je zijn.

Ik snap wel waar het idee vandaan komt dat het saai zou zijn met je ouders, maar je gaat toch het liefst om met mensen die je cool vindt? Waarom zouden je ouders dat niet kunnen zijn? We hebben dezelfde smaak, ik heb een goede relatie met ze en ik zou niet weten waarom ik me voor ze zou moeten schamen. Ze zijn zelfs veel cooler dan ik; zij hebben alles al gezien en meegemaakt.

Wat heb je geleerd van al die keren backstage?

Het is de saaiste plek van een festival. Er gebeurt niks. Natuurlijk zijn er wel belangrijke en beroemde mensen, maar die zijn bezig met hun eigen ding. Als ik er iets heb geleerd, dan is het wel dat muzikanten – hoe beroemd ook – ook gewoon maar mensen zijn. Het hele rock- ‘n-roll-gebeuren heeft me sowieso nooit echt aangetrokken. Wij vallen in elk geval niet in die categorie. We zijn misschien wel de braafste band van Nederland. Ik vind het hele gedoe zo’n cliché, al begrijp ik sinds onze tour wel beter waarom bands coke gebruiken. Ik heb het nooit gedaan, en ik vind het ook niet interessant, maar als je het elke avond laat maakt en veel drinkt, dan is coke een oplossing om een tour vol te houden. Al kun je er natuurlijk ook gewoon voor zorgen dat je minder hard gaat [lacht].

Wat is het braafste dat je deze zomer gaat doen?

Misschien wel een weekje met mijn ouders op vakantie, of met ze naar Lowlands?

Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com .