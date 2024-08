Ik speelde ‘Would you rather’ met piraten, kabouters en steampunkers

Castlefest is een middeleeuws-/fantasy festival dat jaarlijks plaatsvindt in Kasteel Keukenhof in Lisse, Nederland. Het groeide uit een kleine jaarlijkse festival, en twee jaar later namen ze de viering van de Wickerman – een (neo)heidens ritueel waarbij een grote beeltenis van een dier of mens wordt verbrand – erbij. Ondertussen wordt het festival doorheen vier dagen gevierd en groeide het in bezoekersaantallen, 42.500 bezoekers (in 2019). Omdat we in België geen gelijkaardig festival hebben op dezelfde schaal – of toch niet waarvan ik op de hoogte ben – frequenteer ik het festival al sinds 2016. Ik bezocht het al in de vorm van een waarzegster, een piraat en een elfje. Na 2 jaar coronapandemie uit te zitten kon ik opnieuw gaan genieten van de zon, honingwijn, een ambachtelijke markt vol dure goodies en natuurlijk heel wat leuke muziek.

Maar wat het festival zo interessant maakt en eigenlijk ook draaiende houdt, dat zijn de mensen. Hoewel ik vaak alleen maar met Nederlandse cultuur in contact kom dankzij hun rookwaren en die ene – geweldige – Rotterdamse vriendin, weet ik wel dat onze noorderburen niet op hun mond gevallen zijn. Dus besloot ik enkele interessante figuren eruit te pikken en ze aan de tand te voelen over serieuze wereldtopics. Het was een geweldige dag voor een spelletje ‘Would you rather’.

Videos by VICE

Rick (34), middeleeuwse man

VICE: Zou je liever de werkcondities bij Amazon verbeteren of 10% verdienen van wat Jeff Bezos verdient op een jaar?

Rick: Ik zou de werkomstandigheden verbeteren.

Vind je dat de mensen bij Amazon eerlijk behandeld worden?

Hangt ervan af waar je zit; als je op de software afdeling zit dan gaat dat prima. Maar werk je in de meer met je handen, dan niet. Daar word je echt uitgebuit.

Hoe zou je de werkomstandigheden verbeteren?

Mensen pauze geven, fatsoenlijk betalen en de eisen gewoon niet zo onmogelijk hoog leggen.

Wat vind je van Jeff Bezos?

Ik vind hem een moeilijk mannetje. Je ziet dat dat een typische rijke man is. Je ziet dat dat soort mannen gewoon geld verzamelen. Dat zie je terug in hun gedrag.

Ken je nog zo’n mensen?

Ja, Elon Musk is natuurlijk ook een grote bekende. En Bill Gates is het ook wel, maar hij kan het wel beter verdoezelen.

Zou je liever een oplossing vinden voor de klimaatopwarming of kanker genezen?

Klimaatopwarming, dat is een groter probleem.

Waarom?

Omdat iedereen last heeft van klimaatopwarming.

Wat vind je van ontkenners?

Die zitten vaak vast in een bubbel en dan ga je vooral gaan zoeken wat je wil zoeken en doelbewust negeren wat je niet aanstaat.

Hoe zou je die mensen toch overtuigen?

Dat heeft geen zin. Het enige wat je kunt doen is hen de voordelen laten inzien voor zichzelf. Want als ze er zelf geen voordeel uithalen, dan zullen ze niks doen.

Hoe voel je je bij de klimaatcrisis?

Het zijn duidelijk tekenen aan de muur, wat je al jaren hoort en toch blijven mensen het ontkennen. “Het is maar weer en geen klimaat,” herhalen ze vaak.

Ben je bang voor de opwarming?

Ik ben niet zozeer bang voor de opwarming maar wel dat we te laat zijn om er iets aan te doen.

Fenna (23) en Alex (29)

VICE: Zou je liever je armen of je benen verliezen?

Fenna: Mijn benen.

Alex: Ik denk mijn armen.

Waarom?

Fenna: Met je handen en armen doe je nog veel, je kan jezelf vooruit duwen. En ja, zonder armen gaat het wat lastiger vind ik.

Alex: Omdat ik hou van mijn mobiliteit, kunnen bewegen. Ondanks dat ik mijn armen kwijt zou zijn, zou ik wel nog over en heen kunnen. Ik hou van m’n armen maar meer van mobiliteit.

Je zou dan koken met je voeten?

Alex: Daar zou een oplossing voor gevonden moeten worden. (lacht) Ik heb mensen gezien die heel behendig zijn met hun benen, het is zeker mogelijk.

Denken jullie dat onze maatschappij aangepast is aan mensen met een fysieke beperking?

Fenna: Neen, niet zo snel. Zoals je hier ziet op het festival, de mensen met rolstoelen, ja die hebben wel echt de hulp van andere mensen nodig willen ze er doorheen komen. Ja, ik vind het sowieso niet echt goed, maar ik kan geen voorbeeld noemen.

Alex: Op events zoals deze zijn er wel mensen die welwillend zijn om te helpen en events in het algemeen schikken wel meer naar mensen met handicaps. Maar de maatschappij op zich, ik zou zeggen van niet.

Dus het kan beter?

Alex: Ik vind van wel.

Zou je liever CEO van een bedrijf zijn maar minder verdienen dan mensen van het andere geslacht, of equal pay maar je hebt een lagere job?

Fenna: Gewoon equal pay, want ja, ik zie mezelf niet CEO zijn. Ik ben meer een werker dan een manager.

Alex: CEO is sowieso niet de positie die ik wil bekleden, dus equal pay heeft voor mij zeker de voorkeur.

Wat vinden jullie van de pay gap, is die nog steeds voelbaar en zichtbaar?

Alex: Voelbaar voor mij wel binnen het bedrijf waar ik werk. Om erachter te komen dat je minder betaald wordt dan een stagaire die is binnengekomen met minder kennis. Dan voel je opeens een pay gap en een kennis-gap. En als je opeens de nieuwe BMW van je manager voor je deur ziet staan, ja…

Fenna: Ik weet niet goed hoe dat zit met geslachtsverschil want ikzelf werk in de zorg, wat sowieso niet echt goed betaald wordt. Maar liefst zou ik dat natuurlijk ook weg willen. Alex verdient sowieso wel meer dan ik daardoor. Ja, het is wel jammer.

Alex: Had ik maar het antwoord waarmee ik het gelijk kon trekken, jammer genoeg niet. Ik ben alleen de loonslaaf die eraan meewerkt.

Roderik (29) a.k.a. One Sock Joe, piraat

VICE: Zou je liever rijk worden of kanker genezen?

Roderik: Kanker genezen.

En waarom?

Punt één, daar kan ik rijk van worden, maar ik wil er niet rijk van worden, dat moet gewoon gebeuren. Je kan leuke dingen kopen met geld, maar ja, kanker is iets dat wel weg moet.

Zou je liever met Donald Trump of met Putin trouwen?

Is er een derde optie?

Nee, haha.

Ik denk dat ik Trump meer de baas zou kunnen dan Putin. Putin zou mij zijn bitch maken, Trump, ja ik zou m’n best misschien moeten doen maar ik denk dat ik in die relatie mogelijk nog iets te zeggen heb, als ik dan toch moet kiezen.

Wie is er slechter, Putin of Trump?

Dat is ook moeilijk te zeggen, daar dacht ik niet eens aan. Ik weet minder over Putin zijn persoonlijkheid dan Trump, ik volgde Trump wel omdat het grappig leedvermaak was, want wat moet je doen in deze tijd. Ik weet dat Trump een walgelijk persoon is, dat is vrij duidelijk in alle dingen die ik er al van gezien heb. Er is niet echt een keuze daar. Smijt anders Hitler er ook nog bij, dan zitten we goed denk ik.

Het zijn beide slechte personen?

Ja, je zult me moeten dwingen een keuze te maken tussen de twee.

Thomas (64), steampunker en standhouder smid

VICE: Zou je liever vlees of alcohol opgeven?

Thomas: Oh, da’s een goeie. Ik eet dan liever geen vlees meer.

Wat vind je van vegetarisme/veganisme?

Het is goed, onze dochter is vegan, dus we eten vaak vegan en veggie. En als we dan toch vlees eten, is het enkel uit onze omgeving. Dat zijn dan wilde herten en varkens. Ze worden rondom het dorp gejaagd, dus er is ook geen grote afstand die ze moeten afleggen. De dieren leven in het bos en worden dan geschoten. Dus ze bevatten ook geen hormonen of antibiotica.

Dus het is voor jou een ecologische zaak?

Ja. En ik vind ook dat andere dieren voor vlees gewoon in heel slechte omstandigheden leven. Als ze een mooi leven in het bos hebben gehad, dan is dat voor mij oké. Maar ik mis liever vlees dan alcohol.

Moeten we minderen in onze alcoholconsumptie?

Absoluut. Ik ook hoor (lacht).

Vormt het een probleem in onze maatschappij?

Zeker weten, het is ongezond en kost geld voor ons en de maatschappij. Mensen worden er ziek van waardoor ze medische hulp nodig hebben, en dat is duur. Zowel voor zichzelf als de staat.

Isa a.k.a. Isabouter (22) en Tom a.k.a. Tombouter (27), kabouters

VICE: Zou je liever je armen of je benen verliezen?

Isa: Benen

Tom: Benen, kan ik ook één arm en één been nemen?

Isa: Nee, neen, want je wilt je armen wel houden. Benen kun je veel makkelijker vervangen dan armen.

Waarom liever een been en arm?

Tom: compensatie. Dan is het nog symmetrisch.

Denk je dat onze maatschappij toegankelijk genoeg is voor mensen met een fysieke beperking?

Beiden: Neen.

Isa: Jij ziet dat op je werk, ik zie dat in mijn opleiding als verpleegster. Het valt helemaal niet mee.

En waarom precies niet dan?

Tom: Nou probeer maar eens een dag in een rolstoel te zitten. Je kan niet eens bij de pinautomaat aan de kassa, dat ding is zó hoog en jij bent zo laag.

Tom: Je kunt niet zelfstandig met het openbaar vervoer.

Isa: Dat is ook een heel ding. Je bent gewoon per direct afhankelijk van anderen, of je dat nu wilt of niet. En er zijn een hele hoop dingen die wel aangepast zijn en die je wel zelf kan.

Tom: Afstapjes, trapjes, soms heb je een toilet maar je kunt de bocht niet maken, dat soort dingen.

Isa: Of ook gewoon uberhaupt hulpmiddelen krijgen vanuit de gemeente want die zijn vaak heel duur. Het is heel lastig, mensen lopen soms tien jaar met dezelfde rolstoel rond omdat er gewoon geen geld is om een nieuwe te krijgen vanuit de gemeente. Nou ja, en zelf zo’n ding betalen kost honderden euro’s.

Tom: Er wordt niet gekeken naar hoe iets wordt gebruikt, hoe intensief, dan zeggen ze “oké ja, je krijgt na tien jaar een nieuwe.”

Isa: Tenzij je je indicatie veranderd en maar dan moet je conditie verergeren, ja dat is ook niet wat je wilt eigenlijk.

Tom: Je wilt ook niet zieker worden, je wilt het kunnen doen met wat je hebt. Als je niet in het openbaar zelfstandig kunt begeven, dat heeft natuurlijk een impact op je zelfvertrouwen en individualiteit.

Isa: Gewoon je levenskwaliteit.

Tom: Ja.

Isa: We hebben in Nederland hoop dat het goed geregeld is en een hoop dat het beter wordt, ik denk dat dat het wel samenvat.

Sandra (52) en Dirk (57), Lady in Red & The Joker

VICE: Zou je liever trouwen met Trump of Putin?

Dirk: Ik met Putin. Het is wel kiezen uit heel veel kwaad, dat is heel lastig.

Sandra: Ja inderdaad, ik kies Trump.

Waarom Putin?

Dirk: Ja, haha, er is één man erger dan Putin en dat is Trump. Die vind ik nog gevaarlijker.

En waarom Trump?

Sandra: Ja, dan hou ik er wat geld aan over als ik ga scheiden.

Wie is er slechter voor de wereld?

Dirk: Trump vind ik enger. Naast Trump, ja dan stelt Putin niet zoveel voor, die blijft met zijn vinger van de knop af, en ik denk dat Trump sneller op de knop duwt.

Sandra: Putin. Omdat hij te veel macht heeft, te veel alleenrecht.

Hij heeft meer opportuniteit om gevaarlijke dingen te doen?

Sandra: Ja, inderdaad.

Zou je liever kanker genezen of de klimaatcrisis oplossen?

Dirk: Klimaat.

Sandra: Kanker.

Waarom?

Dirk: Ja ik vind, kanker hoort een beetje bij de maatschappij, en het klimaat dat gaat te hard voor de toekomst. Kanker is er al altijd geweest. En als je kanker geneest en de wereld gaat naar de kloten of het milieu gaat stuk, dan heb je er niets aan.

Sandra: Het zorgt voor zoveel verdriet. Ik zou liever de mensen eerst genezen.

Jullie zijn wel mooi het tegenovergestelde van elkaar

Dirk: Ja, dat houdt het interessant. We vullen elkaar aan.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.