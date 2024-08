Pitch je beste idee en word freelancer voor VICE Money

VICE Money, het platform over geld en economie van VICE, brengt je het laatste nieuws over geld – in harde munt of de blockchain – lifehacks om het te besparen, achtergronden en hoe je als twintigjarige in de huizenbubbel toch nog een betaalbaar huis kunt kopen. We vragen straatmuzikanten, drugsdealers en kunstenaars naar hun businessmodel, we maken video’s, en soms gooien we een paar radicale economische ideeën op voor de toekomst.

We zijn op zoek naar freelancers die oog hebben voor het gat in de markt. Je hoeft geen afgestudeerd econoom te zijn, maar bent vooral nieuwsgierig. Er komen voortdurend vragen in je op als: ‘Hoe komt het dat ik steeds worstel om rond te komen?’, of ‘Hoe zorg ik dat ik ieder jaar een fiske salarisverhoging krijg?’ en weet daar op een originele manier antwoord op te geven. Je hebt een neus voor nieuwe ontwikkelingen binnen de deeleconomie, drugshandel, zwarte markt, cryptovaluta of de woningmarkt.

Mocht je overtuigd zijn van jezelf, dan rest je slechts één ding: ons mailen met een paar zinnen over jezelf en je motivatie, en als het kan in de bijlage twee artikelen die je eerder hebt geschreven. Zet in je mail ook een pitch: noem één idee waarvan je denkt dat je het kunt uitwerken tot een artikel. Geef je toekomstige artikel alvast een kop, en leg in een korte alinea uit hoe je het aan gaat pakken.

Mail willem.vanewijk [at] vice.com met als onderwerp ‘reactie freelance schrijver VICE Money’. Tegenover het schrijven voor VICE Money staat een vergoeding. Inzendingen zonder pitch worden niet in behandeling genomen.

Headerimage door wundervisuals via GettyImages.

