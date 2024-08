Pitch je documentaire-idee op IDFA, en wie weet maak jij je volgende film samen met VICE

Wij van VICE zijn dol op een goed verhaal. Dat is zo’n beetje de reden dat wij bestaan, om leuke, verrassende en belangrijke verhalen te vertellen. Wie ook van goede verhalen houden, zijn de mensen van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), het grootste documentaire filmfestival ter wereld. Dat festival vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 26 november.

Dit jaar organiseren we samen met IDFA voor de tweede keer de VICE Documentaire Pitch. We willen namelijk heel graag getalenteerde documentairemakers helpen om de wereld zo snel mogelijk te verblijden met hun talent. Dit is het plan:



Videos by VICE

Jij, getalenteerde documentairemaker die je bent, stuurt ons voor 29 Oktober een pitch voor de documentaire die je wil maken (hieronder staat hoe je dat precies doet). Het onderwerp moet zich trouwens afspelen in de Benelux.

Jij bereidt een pitch voor, met als vereiste een trailer van 90 seconden.

Tijdens IDFA presenteren de overgebleven finalisten hun pitch en de bijbehorende trailer. Dit wordt beoordeeld door een panel dat bestaat uit ervaren VICE-producers en -regisseurs. En dan…

Wordt er op deze heuglijke avond een absolute winnaar gekozen.

Voor de winnende pitch stellen we een productiebudget van €25.000 ter beschikking, inclusief betaalde uren voor de winnaar die samen met ons video development team zijn of haar film kan ontwikkelen op het VICE-kantoor in Amsterdam. Je krijgt volledige toegang tot alle faciliteiten die ons kantoor te bieden heeft, en mag een beroep doen op ons voltallige team van documentairemakers.

Misschien wil je graag een documentaire maken over de ontwikkelingen in de landbouw op Ambon, of over het reilen en zeilen van de regenworm, maar het is goed om te weten wat voor soort verhalen we zoeken:

Verhalen die omgevormd kunnen worden tot documentaires van 15-30 minuten

Verhalen die zich dus afspelen binnen de Benelux

Verhalen van ambitieuze, onderscheidende filmmakers met een neus voor een steengoed verhaal

Verhalen die gemaakt kunnen worden door unieke access

Verhalen die bij de toon, stijl en context van VICE passen





Klinkt dit goed? Best wel hè? Klik snel hier om het pitch-formulier in te vullen.

For an application form in English, please click here. Please note that participants can have any nationality, but we prefer the stories to be based within the Benelux.