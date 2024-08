Pitch jouw documentaire-idee en maak je volgende film samen met VICE

Weet je waar wij van houden? Van een goed verhaal. Goede verhalen is waar VICE om draait, en elke dag doen we ons best om je nieuwe, leuke en belangrijke verhalen te vertellen. Documentairemakers houden ook van goede verhalen, en precies daarom zijn VICE en IDFA zo’n goede match.



Het International Documentary Film Festival Amsterdam vindt dit jaar plaats van 14 tot 25 november. Voor de derde keer organiseren VICE en IDFA samen een Documentaire Pitch, een wedstrijd om getalenteerde documentairemakers een kans te geven om samen met VICE om een docu te maken die de wereld niet mag missen.

Het idee is alsvolgt:



Jij, een documentairemaker met talent en een goed verhaal, stuurt ons voor 15 oktober een pitch voor de docu die je wil maken (hieronder staat hoe je dat precies doet). Die documentaire speelt zich in Nederland of België af, of heeft inhoudelijk een sterke link met de Benelux.

Jij bereidt een pitch voor, ondersteund met beeldmateriaal (liefst een trailer) over je onderwerp.

Wij selecteren de beste kandidaten, en tijdens IDFA presenteren de overgebleven finalisten hun pitch. Die wordt beoordeeld door een panel dat bestaat uit ervaren VICE-producers en -regisseurs. En dan…

Wordt er een winnaar gekozen.

Voor de winnende pitch stellen we een ontwikkelingsbudget van €10.000 ter beschikking, inclusief betaalde uren voor de winnaar die samen met ons video development team zijn of haar film kan ontwikkelen op het VICE-kantoor in Amsterdam. Je krijgt volledige toegang tot alle faciliteiten die ons kantoor te bieden heeft.

Misschien wil je graag een documentaire maken over de laatste ontwikkelingen in de kermiscultuur van Transnistrië, of over het reilen en zeilen van de regenworm, maar het is goed om te weten wat voor soort verhalen we zoeken:

Verhalen waarvan een documentaire van minimaal 30 minuten kan worden gemaakt.

Verhalen die zich dus afspelen in of gaan over een onderwerp binnen Nederland of België.

Verhalen van ambitieuze, onderscheidende filmmakers met een neus voor een steengoed verhaal

Verhalen die gemaakt kunnen worden door unieke access

Verhalen die bij de toon, stijl en context van VICE passen

De inschrijvingen zijn inmiddels gesloten. Mocht je toch nog een goed idee hebben, mail dan naar nltalent@vice.com