Pitch maakt eerste namen bekend

Hoezee: Mura Masa, Mount Kimbie, Actress, Pional en Fatima Yamaha komen naar Pitch. Dat werd gisteravond bekendgemaakt door de organisatie. Ook Awanto3, Jarreau Vandal en Orpheu the Wizard staan op zaterdag 1 juli op de NDSM-werf.

Huh, de NDSM-werf? Mocht je het gemist hebben: dit jaar wordt de zevende editie van Pitch niet meer op het Westergasterrein gehouden, omdat die locatie te veel belemmeringen opleverde. Het festival slankt niet alleen af in capaciteit, maar ook in het aantal dagen – van twee naar één. Met deze twee grote veranderingen gaat Pitch naar eigen zeggen ‘back to its core’, maar het concept blijft hetzelfde: vooruitstrevende elektronische live-acts met de focus op prikkelende muzikale cross-overs.



Videos by VICE

De kaartverkoop is al begonnen. Een early bird kost €39,50 en een normaal ticket is €42,50 (exclusief servicekosten). Meer informatie vind je op de website van Pitch.

De compleet bekendgemaakte line-up check je hieronder:

Mura Masa, Mount Kimbie, Fatima Yamaha, Sango, Actress, Pional, FKJ, Jarreau Vandal & Full Crate, FWDSLXSH, Awanto3, Nambyar en Orpheu the Wizard