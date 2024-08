Pitch nu jouw docu-idee en misschien helpen wij je met het maken van je film

Bij VICE houden we van goede verhalen. Of die nou in geschreven vorm zijn, als podcast, of gewoon verteld in de kroeg met een paar biertjes en een hand borrelnoten erbij. Bij het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), houden ze óók van goede verhalen, en dat is de reden dat VICE en IDFA al jaren samenwerken, bijvoorbeeld door jaarlijks een VICE Night at IDFA te organiseren, maar ook tijdens de jaarlijkse VICE x IDFA documentaire-pitch.

Het idee van die documentaire-pitch is niet ingewikkeld: jij komt met een goed idee, wij helpen je met onze expertise en middelen met het ontwikkelen van dit idee tot een documentaire. Dit is hoe deze pitch in zijn werk gaat:

Jij, getalenteerde documentairemaker die je bent, stuurt ons voor 28 Oktober een pitch voor de documentaire die je wil maken (hieronder staat hoe je dat precies doet). Het onderwerp moet zich trouwens afspelen in de Benelux.

Tijdens IDFA presenteren de overgebleven finalisten hun pitch en de bijbehorende trailer. Dit wordt beoordeeld door een panel dat bestaat uit ervaren VICE-producers en -regisseurs. En dan…

Wordt er op deze heuglijke avond een absolute winnaar gekozen.

Voor de winnende pitch stellen we een productiebudget ter beschikking. Je krijgt volledige toegang tot alle faciliteiten die ons kantoor te bieden heeft, en mag een beroep doen op ons voltallige team van documentairemakers.



Misschien wil je graag een documentaire maken over de ontwikkelingen in de landbouw op Ambon, of over het reilen en zeilen van de regenworm, maar het is goed om te weten wat voor soort verhalen we zoeken:

Verhalen die omgevormd kunnen worden tot een korte documentaire

Verhalen die zich dus afspelen binnen de Benelux

Verhalen van ambitieuze, onderscheidende filmmakers die snappen hoe een goed verhaal in elkaar zit

Verhalen die gemaakt kunnen worden door unieke access

Verhalen die bij de toon, stijl en context van VICE passen

Klinkt dit goed? Best wel hè? Klik snel hier om het pitch-formulier in te vullen. En mocht je vragen hebben, stuur dan even een e-mail naar contestnl@vice.com.

Bekijk hieronder Zondagskinderen, de winnaar van de VICE x IDFA documentaire-pitch 2017: