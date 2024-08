Pittige noedels met lamsvlees

Aantal: 4

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

Gemalen zeezout, naar smaak

500 gram eiernoedels

30 ml plantaardige olie

45 ml Kashmiri-chili-olie, koop je bij de toko of mix chilipoeder met paprikapoeder (1:4)

80 gram rode peper, zaadlijsten verwijderd en in stukjes gehakt

20 gram wilde knoflook (markt en soms ook supermarkt)

100 gram knoflook, fijngehakt

500 gram lamsgehakt

100 ml lamsbouillon (slager)

10 ml rijstazijn

4 bosuitjes, heel dun gesneden (bewaar wat voor de garnering)

4 gebakken eieren

50 gram geroosterde chilivlokken

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Breng een grote pan met ruim gezouten water aan de kook. Voeg de noedels toe, en blijf en toe roeren tot de noedels net gaar zijn: stevig, met een bite. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Giet af en doe de noedels weer in de pan met een eetlepel olie.

2. Verhit de chili-olie in een grote pan met anti-aanbaklaag op hoog vuur. Voeg de rode peper en de daslook toe. Bak tot er lekkere geuren vrijkomen, in ongeveer 1 minuut. Voeg nu het lamsvlees toe en bak tot deze net gaar is, dit duurt ongeveer 2 minuten. Voeg nu de bouillon en de rijstazijn toe en laat 2 minuten sudderen tot de saus is ingedikt. Doe nu de lamssaus bij de noedels en roer alles voorzichtig door elkaar op middelhoog vuur tot de noedels warm zijn en bedekt zijn met een laagje saus. Dit duurt 2 minuten. Roer er nu de bosui door en verdeel de noedels over 4 bakjes. Leg op elk bakje een gebakken ei, bestrooi met nog meer bosui en de geroosterde chilivlokken (als je durft).