Een man bestelde voor € 7000 pizza met de bankpas van z’n overleden buurvrouw

De laatste keer dat de buren van Marie Conlon zich herinneren dat ze haar zagen was ergens in januari 2015, maar niemand wist dat helemaal zeker. In oktober 2017 braken politieagenten de deur van haar appartement in Belfast in Noord-Ierland open en vonden het lichaam van de 68-jarige vrouw. Conlon was niet getrouwd en had geen kinderen en het lijkt erop dat niemand had gemerkt dat ze twee jaar eerder was overleden – niemand, behalve Robert Sharkey.

Volgens Belfast Live wordt Sharkey ervan beschuldigd dat hij bij het huis van Conlon in heeft gebroken, haar pinpassen heeft gestolen en ze heeft gebruikt om eten mee te kopen en zijn rekeningen mee te betalen. De 24-jarige Sharkey wordt er ook van beschuldigd dat hij haar overlijden niet aan de autoriteiten heeft gemeld gedurende een periode van augustus 2015 tot het moment waarop ze werd gevonden in oktober vorig jaar. “Het voorkomen van een begrafenis” wordt dat in Noord-Ierland in juridische termen genoemd.

Tijdens zijn zitting in het Crown Court in Belfast eerder deze week, bekende Sharkey schuldig te zijn aan het inbreken en de diefstal van batterijen, een koffiemok, 50 pond (55 euro) in contanten en haar bankpas. Hij bekende ook dat hij wist dat ze dood was.

Sharkey zou de bankpas van Conlon hebben gebruikt om voor 5988,39 pond (6737,80 euro) pizza’s bij Domino’s te bestellen, 279,80 pond (3689,49 euro) aan eten te kopen bij supermarkt Sainsbury’s, 1030 pond (1158,14 euro) voor beltegoed voor zijn telefoon en 285 pond (320,45 euro) voor het betalen van zijn energierekening. De enige aantijging die hij ontkende, was dat hij ook een tweede pasje zou hebben gejat.

Hoofdrechter Geoffrey Miller vroeg om extra tijd om na te denken over de ontkenning van de tweede diefstal door Sharkey, en om te beslissen of de rechtbank hem naast de andere aanklachten ook gaat veroordelen voor de inbraak. Sharkey moet op 24 september weer voor de rechter te verschijnen.

“Het is ontzettend triest dat iemand op deze manier heengegaan is en ik weet dat de familie er behoorlijk aangedaan door is,” zei Alex Maskey, een woordvoerder van de politieke partij Sinn Fein, toen het lichaam van Conlon werd ontdekt. “Ik heb gehoord dat ze de afgelopen jaren een zeer rustig, teruggetrokken bestaan leidde, wat er natuurlijk aan heeft bijgedragen dat ze daar zo lang heeft gelegen.”

Op 19 oktober 2017 werd een herdenkingsmis gehouden voor Conlon in de St. Oliver Plunkett-kerk in Belfast en werd ze begraven op de Milltown-begraafplaats.

