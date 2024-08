Pizza eten zorgt ervoor dat je hersenen zelf opiaten gaan aanmaken

Opiaten zijn niet allemaal slecht. Natuurlijk zijn de synthetische en recreatieve soort extreem schadelijk en de oorzaak voor een gigantische epidemie in Noord-Amerika, maar de opiaten die ons lichaam natuurlijk opwekt geven ons leven kleur. Ze bombarderen ons zenuwstelsel met een gelukzalig gevoel als we naar muziek luisteren of seks hebben en – zoals nu is gebleken – pizza eten.

Dit hebben we natuurlijk allemaal wel eens ervaren, maar nu is er hersenonderzoek van het Turku PET Centre in Finland dat ons helpt beter te begrijpen waar die onstuitbare drang om een hele pizza weg te werken vandaan komt.

Volgens een recent artikel “Eten laat endogene opiaten bij mensen vrijkomen” gepubliceerd in The Journal of Neuroscience , zorgt eten voor een “significante” toename van opiaten in het brein. Weinig baanbrekend nieuws, het wordt pas interessant wanneer er pizza in het spel komt.

Deelnemer werden geïnjecteerd met een radioactief bestanddeel dat zichzelf bindt aan opiatenreceptoren in het brein, waardoor de hoeveelheid genotsopwekkende opiaten konden worden gemeten. Radioactiviteit werd gemeten na drie verschillende interventies: na een avond vasten, een smakeloos calorierijk voedingsdrankje, en na het nuttigen van een stuk pizza.

Het kritische team van onderzoekers specificeert dat de “heerlijke” pizza gebruikt werd om de afgifte van opiaten in het brein te stimuleren – en het werkte. Na het analyseren van de data, ontdekte de onderzoekers dat “het eten van heerlijke pizza leidt tot een significante toename van geluksgevoelens,” in tegenstelling tot het voedingsdrankje dat een gelijke hoeveelheid calorieën bevatte. Niet echt baanbrekend.

Maar wat de onderzoekers verraste was dat er meer opiaten vrijkwamen als deelnemers het drankje hadden gedronken, dan wanneer ze pizza hadden gegeten. “Dus eten zorgt altijd voor de afgifte van opiaten, zelf als er geen plezier aan wordt beleefd.” Met andere woorden: eten zorgt altijd voor de afgifte van opiaten (als endorfines), ongeacht hoe lekker het eten is. Dat klinkt als gemierenneuk over taal, maar het kan grote impact hebben op onderzoek naar eetstoornissen.