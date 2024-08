‘Pizza is God’ is een tentoonstelling vol kunst over de pizza

Probeer maar eens iemand te vinden die niet van pizza houdt. Dat lukt je niet. De Duitse curator Mikkel Carl gaat zelfs nog een stapje verder door het “een van de invloedrijkste readymades ooit” te noemen. Daarom heeft hij nu een tentoonstelling samengesteld die volledig draait rond de pizza.

Mikkel werkte de show Pizza is God uit met zijn mede-curators Paul Barsch, Marie Nipper en Konstanze Schütze. Ze willen laten zien dat de pizza niet alleen in culinaire, maar ook in artistieke zin een ongelooflijke invloed heeft. “Pizza heeft een heel scala aan culturele betekenissen,” zegt Mikkel. Paul voegt daar nog aan toe dat “een pizza veel meer is dan alleen voedsel.”

De tentoonstelling is nu te zien in NRW-Forum in Düsseldorf en bestaat uit digitaal en fysiek werk van meer dan 25 kunstenaars, waaronder Cory Arcangel, John Baldessari, Jonas Lund, Katherine Bernhard en John Bock. De bedenkers benadrukken dat hun tentoonstelling bloedserieus is, en niet zomaar een social mediastunt. Volgens Paul is pizza een universeel symbool in verschillende culturen op de wereld geworden en is het daarnaast “voor mensen die niet zo diep in de kunst zitten en mooie manier om kennis te maken met hedendaagse kunst.”

Jennifer Chan, Big Sausage Pizza, 2013. Met dank aan NRW-Forum, Düsseldorf

Mikkel en zijn kompanen serveren je onder meer het turquoise behang Clock/Pizza van Baldessari en The Source Issue #2: Pizza Party van Arcangel, een verzameling van de software die computerprogrammeurs bedachten zodat ze pizza kunnen bestellen zonder hun werk stop te hoeven zetten. Daarnaast heeft Jonas Lund voor de gelegenheid ook zijn website en installatie Paint Your Pizza uit 2013 voor een avondje opnieuw neergezet.



Naast de tentoonstelling hebben Paul en Konstanze hun Pizza Pavilion nagebouwd. Deze echte pizzeria met kunstige pizza’s was al in 2015 te zien tijdens de Biënnale van Venetië, en staat nu op de plek van Pizzeria Maurizio in Düsseldorf.

Katherine Bernhardt, Steaming Hot Coffee and Cigarettes and Pizza, 2013. Met dank aan de kunstenaar en Galerie Xavier Hufkens, Brussels

Martin Kippenberger, Schlecht belegte Studentenpizza gepollockt, ganz / © Foto Peter Hinschläger, Aachen

John Bock, Abay hoch Bock hoch zwei ist gleich Wurzel aus Eierschale tangiert Kaugummikurve, 2015. Met dank aan de kunstenaar. Foto: Rainer Holz

Pizza is God is tot en met 20 mei te zien in het NRW-Forum in Düsseldorf.

Dit artikel verscheen eerder op Garage USA.