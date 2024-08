Pizza is het geheim van het 40-jarige huwelijk van deze twee lieverds

Het internet staat vol met artikelen die je het geheim vertellen naar een succesvolle, lange relatie. Vaak vind je daarbij een slideshow vol met euforische koppels met perfecte jukbeenderen en parelwitte tanden uit een stockfoto-database. Het advies luidt vaak dat je een date night moet inlassen en dat het helpt om over je gevoelens te praten. Zo ontstaat er een diepe, romantische band die verder gaat dan het delen van een Netflix-account.



Maar voor dit koppel uit North Carolina, is het geheim om in goede en in slechte tijden bij elkaar te blijven, een plek waar je heen gaat voor gevuld deeg en onbeperkt ijs eten: de Pizza Hut.



Het koppel ontmoette elkaar in 1977 in Tennessee en dertig dagen later trouwden ze bij de lokale Pizza Hut. Ze zijn ondertussen verhuisd, maar elk jaar vieren ze hun jubileum in een Pizza Hut-filiaal. Vorige week vierden zij hun 40-jarige jubileum met een Pizza Hut-feest met vrienden en familie, volgens de lokale nieuwswebsite Star Newsreports.



Ze dipten broodstengels in tomatensaus en aten ze twee hartvormige pizza’s waarop het getal 40 was geschreven met stukjes pepperoni. Het restaurant was versierd met rode en witte ballonnen en boeketten bloemen.



Kijk, dat noemen we nou echte relationship goals.