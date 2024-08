Recept: pizza pepperoni op een bakplaat

Porties: 8

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 1 ½ uur

Ingrediënten

514 gram bloem, en iets meer voor het bestuiven

1 eetlepel zeezout

1 theelepel instant gist

125 ml olijfolie

350 ml warm water

250 ml tomatensaus

300 gram geraspte mozzarella

60 gram pepperoni

Bereidingswijze

1. Maak het deeg: meng de bloem, het zout, en de gist in een grote kom door elkaar. Roer er 3 eetlepels olijfolie door, voeg het water toe en mix tot er een ruw deeg ontstaat. Kneed het deeg op een licht met bloem bestrooid oppervlak tot een gladde bal.

2. Giet de resterende olie op een bakplaat. Plaats het deeg in het midden van de bakplaat en wrijf deze in met een beetje olie. Dek af met plasticfolie en plaats op een warme plek tot het deeg in omvang is verdubbeld, ongeveer 1 uur.

3. Verwarm de oven voor op 230°C. Gebruik je vingertoppen om het deeg zachtjes uit te rekken om zo de lengte en breedte van de pan te vullen.

4. Verdeel de tomatensaus over het deeg, maar laat een strook van 2,5 cm vrij aan de randen. Strooi de kaas over de saus en leg de peperoni er bovenop. Bak in de oven tot de baas borrelt, ongeveer 20 minuten. Laat de pizza 5 minuten afkoelen voordat je erin gaat snijden.