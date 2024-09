The Pizza Show: revolutie, robots en pizza in Seoul

Pizzeria’s zijn al lang meer dan familiebedrijfjes. Ketens zoals Pizza Hut en Domino’s hebben ervoor gezorgd dat de pizza-industrie alleen al in Amerika meer dan 36 miljard euro waard is. In deze aflevering van The Pizza Show, verkennen we het nieuwe tijdperk van onze favoriete snack.

We beginnen bij Zume Pizza in Silicon Valley, een bedrijf dat met robots en trucks met ovens erin een revolutie probeert te ontketenen in de wereld van afhaalpizza. Daarna gaan we naar Zuid-Korea, waar pizza vreselijk in de lift zit. Onze host Frank Pinello leert er samen met Mr. Pizza, een van de grootste pizzaketens van Seoul, pizzabodems maken. En dat kan alleen maar onder begeleiding van een professioneel pizzadansteam.