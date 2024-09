Dit liedje van Duitse YouTuber Bibi is momenteel het pispaaltje van het internet

We zien steeds meer YouTubers en vloggers een muziekcarrière ambiëren. Gek is dat niet, de meesten hebben al een roedel trouwe volgelingen waar ze de muziek aan kunnen slijten. Het is dus een kwestie van een nummer in elkaar flansen, een clipje schieten en hoppa: je hebt een hit en je kunt weer wat Buma in je zak steken. Dit is ongetwijfeld ook wat BibisBeautyPalace en haar management hebben gedacht. Met bijna vijf miljoen abonnees is ze een van de meeste populaire YouTubers van Duitsland en afgelopen vrijdag bracht ze haar eerste single How it is ( wap bap … ) uit.

Een gegarandeerd succes zou je denken, maar helaas is arme Bibi flink op haar snufferd gegaan. Haar debuut staat namelijk nu al in de top tien meest gedislikete youtube-video’s ooit (zo’n anderhalf miljoen dislikes) en de meest onpopulaire video van Duitsland. Ook is de arme Bibi al tienduizenden abonnees kwijt. Het zit haar ook allemaal niet mee. Waarom er zo op wordt gehaat? Bekijk deze kleine kernramp maar lekker zelf.